TSV Windheim verpasst Remis

Der haushohe Favorit wankte, aber er fiel nicht. Der TSV Windheim war im Spitzenspiel der Tischtennis-Oberfrankenliga lange mit Tabellenführer TTC Creußen auf Augenhöhe, verpasste jedoch die Überraschung und unterlag mit 6:9. Dagegen meldeten sich die Herren der TS Kronach eindrucksvoll zurück und bezwangen den TTC Burgkunstadt mit 9:3.



TSV Windheim -

TTC Creußen 6:9

Vor etwa 50 Zuschauern verlor der TTC Creußen erstmals in der Saison zwei Doppel. Nach dem deutlichen Sieg von Schirmer/Schröppel mussten zwar Matthias Trebes und der für den verletzten Udo Greser eingesprungene Milan Gruber passen, doch Raab/Wich brachten den TSV mit einem 3:2 in Führung. Dabei strapazierten beide die Nerven der Zuschauer, da sie schon im dritten Satz insgesamt vier Matchbälle ausließen.

Stefan Schirmer führte gegen Schwarz 2:0, musste den Ausgleich hinnehmen, doch mit unbändigem Kampfgeist zog er sein Topspinspiel (12:10). Davon sichtlich beeindruckt war der Creußener Bergmann. Matthias Trebes zeigte gegen den deutlich höher eingeschätzten, jedoch äußerst nervösen Spitzenspieler der Gäste eine famose Leistung, variierte sehr gut und ging als 3:1-Sieger vom Tisch.

Als Fritz Schröppel in einem begeisternden Spiel Allwicher mit seiner dominierenden Vorhand im fünften Satz (11:6, 11:7, 8:11, 7:11, 11:6) besiegte, stand es 5:1, und die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen. Doch Creußen schlug zurück. Armin Raab spielte zwar gut mit, doch Betsch hatte immer die bessere Antwort. Im hinteren Paarkreuz setzte sich Küfner mit druckvollem Spiel gegen Volker Wich durch. Milan Gruber zeigte gegen Drotleff eine ansprechende Leistung, hatte aber mit 1:3 das Nachsehen.

Schirmer und Trebes lieferten dann ähnliche Spiele ab. Nach jeweils 1:1-Gleichstand setzten sich ihre Gegner in sehenswerten Spielen mit 3:1 durch und brachten den Favoriten erstmals mit 6:5 in Führung. Den Ausgleich besorgte Schröppel, der anfangs gegen Betsch nicht ins Spiel kam, sich dann aber immer besser einstellte und schließlich mit krachenden Vorhänden im fünften Satz die Oberhand behielt (5:11, 12:10, 11:6, 6:11, 11:5).

Wäre Raab gegen Allwicher nicht hauchdünn im fünften Satz auf der Strecke geblieben, wäre vielleicht noch ein Unentschieden möglich gewesen. So mussten die kämpferisch gut agierenden TSV-Akteure den Creußenern zum 9:6-Sieg gratulieren, da Volker Wich relativ deutlich gegen Drotleff und Milan Gruber knapp (10:12, 7:11, 9:11) gegen Küfner unterlag.

Ergebnisse: Schirmer/Schröppel - Bergmann/Allwicher 3:0, Trebes/Gruber - Schwarz/ Betsch 0:3, Raab/Wich - Drotleff/Küfner 3:2, Schirmer - Schwarz 3:2, Trebes - Bergmann 3:1, Schröppel - Allwicher 3:2, Raab - Betsch 0:3, Wich - Küfner 0:3, Gruber - Drotleff 1:3, Schirmer - Bergmann 1:3, Trebes - Schwarz 1:3, Schröppel - Betsch 3:2, Raab - Allwicher 2:3, Wich - Drotleff 0:3, Gruber - Küfner 0:3. at



TS Kronach -

TTC Burgkunstadt 9:3

Obwohl man den Einheimischen anmerkte, dass sie die Bamberger-Schlappe vergessen machen wollten, verliefen die Doppel noch recht schleppend. So behielten Teille/A. Rauscher zweimal erst in der Verlängerung die Oberhand (13:11, 10:12, 13:11, 11:6). Eichner/Gehring blieben sogar auf der Strecke, und Y. Rauscher/Bittruf brachte mit einem 13:11 im fünften Satz den Sieg unter Dach und Fach.

Christoph Teille ließ gegen Kern keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger den Tisch verlassen würde (11:2, 11:3 und 11:7). Andre Rauscher behauptete sich gegen Pol im ersten Satz gerade noch (12:10), ehe er die Segel streichen musste (5:11). Im dritten Satz trumpfte der Kronacher auf (11:2), doch der vierte wollte beinahe nicht enden (22:20!).

Nach dieser 4:1-Führung hätten die Gäste verkürzen können, doch Andreas Eichner legte nach dem 1:2-Satzrückstand gegen M. Eideloth den Hebel noch um. Nun folgte der zweite Punkt für Burgkunstadt, denn Yannick Rauscher geriet gegen Linz auf die Verliererstraße. Ohne Satzverlust blieb Mannschaftsführer Michael Bittruf gegen Hoffmann und erhöhte auf 6:2. Michael Gehring konnte seine 2:1-Führung nicht ins Ziel bringen und unterlag im fünften Satz mit 10:12 gegen C. Eideloth.

Teille ließ auch in seinem zweiten Einzel nichts anbrennen (11:5, 11:7 und 11:2). Andre Rauscher gewann ebenfalls sein zweites Einzel, allerdings hatte er mit Kern einen hartnäckigen Widersacher (11:6, 17:15, 10:12, 10:12, 14:12). Nach diesem 8:3-Vorsprung war nun auch Eichner zur Stelle und zog den Schlussstrich unter den vierten Kronacher Saisonsieg.

Ergebnisse: Teille/A. Rauscher - Kern/C. Eideloth 3:1, Eichner/Gehring - Pol/M. Eideloth 1:3, Y. Rauscher/Bittruf - Linz/ Hoffmann 3:2, Teille - Kern 3:0, A. Rauscher - Pol 3:1, A. Eichner - M. Eideloth 3:2, Y. Rauscher - Linz 1:3, Bittruf - Hoffmann 3:0, Gehring - C. Eideloth 2:3, Teille - Pol 3:0, A. Rauscher - Kern 3:2, Eichner - Linz 3:1. hf