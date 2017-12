TSV Windheim gewinnt Prestigeduell

Der TSV musste vor etwa 50 Zuschauern wieder einmal einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen. Während Schröppel/ Schirmer ihr Doppel ohne große Schwierigkeiten gewannen, führten Raab/Wich gegen Teille/A. Rauscher mit 2:1, mussten dem Kronacher Spitzendoppel aber nach fünf Sätzen zum Sieg gratulieren. Trebes/Greser gewannen zwar den ersten Satz gegen Bittruf/Y. Rauscher, doch dann ging nicht mehr viel zusammen.

Den Ausgleich besorgte Stefan Schirmer, der Andre Rauscher ohne größere Probleme in drei Sätzen bezwang. Eine Galavorstellung zeigte anschließend Fritz Schröppel gegen Christoph Teille. Er machte auf der Noppenseite so gut wie keinen Fehler, und sobald der Ball auf die Vorhand kam, schlug es auf Kronacher Seite ein.

Ein Spiel auf Augenhöhe sahen die zahlreichen Zuschauer im Duell zwischen Armin Raab und Yannick Rauscher. Im fünften Satz führte Raab 9:7, musste den Ausgleich zulassen, eher er trotzdem noch hauchdünn mit 11:9 als Sieger vom Tisch ging. Matthias Trebes gab die ersten beiden Durchgänge gegen Eichner mit 8:11 und 9:11 ab, da er teilweise den Punkt zu schnell erzwingen wollte. Er spielte aber ruhig weiter, fand immer besser ins Spiel, setzte sich mit jeweils 11:8 in den folgenden drei Sätzen durch und erhöhte auf 5:2.

Ein ebenso knappes Spiel lieferten sich Volker Wich und Michael Gehring. Wich glich zwar einen 0:2-Satzrückstand aus, musste aber dem starken Kronacher im Entscheidungssatz mit 11:8 den Vortritt lassen. Auf 4:5 aus Kronach Sicht verkürzte Michael Bittruf mit einem klaren 3:0 gegen Udo Greser.

Ein für die Zuschauer wiederum sehenswertes Spiel auf Messers Schneide zeigten Schirmer und Teille. Nach 1:2-Satzrückstand konnte der Windheimer seine Fehlerquote minimieren und hatte auf die teilweise fantastischen Blockbälle von Teille immer noch etwas zuzusetzen. Mit 11:9 und 11:7 gewann Schirmer die Sätze 4 und 5 und sorgte damit dafür, dass Teille erst zum zweiten Mal in dieser Saison beide Einzel verlor. Schröppel baute die Führung auf 7:4 aus, da er in einem intensiven Spiel gegen Andre Rauscher weniger Fehler machte und 3:1 gewann.

Raab hatte gegen Eichner Probleme mit den Aufschlägen des Kronachers, machte viele Rückschlagfehler und unterlag mit 1:3. Auch das auf dem Papier deutliche 3:0 von Trebes gegen Yannick Rauscher täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg, da auch diese Begegnung umkämpft war. Letztendlich war Trebes aber einen Tick besser und erhöhte auf 8:5.

Beim Aufschlagfestival zwischen Wich und Bittruf setzte sich der Windheimer in einem engen Match (15:13, 12:14, 11:9, 11:5) vor allem deswegen durch, da im vierten Durchgang seine Rückhandschüsse ihr Ziel fanden. Damit brachte er den 9:5-Heimsieg des TSV unter Dach und Fach.

Ergebnisse: Schirmer/Schröppel - Eichner/Gehring 3:0, Raab /Wich - Teille/A. Rauscher 2:3, Trebes/Greser - Bittruf/Y. Rauscher 1:3, Schirmer - A. Rauscher 3:0, Schröppel - Teille 3:0, Raab - Y. Rauscher 3:2, Wich - Gehring 2:3, Greser - Bittruf 0:3, Schirmer - Teille 3:2, Schröppel - A. Rauscher 3:1, Raab - Eichner 1:3, Trebes - Y. Rauscher 3:0, Wich - Bittruf 3:1. at