Stockheimer Bilanz ist makellos

Die Endrunde der Hallenmeisterschaft bei den Herren ist komplett. Die Zwischenrunde mit 16 Mannschaften wurde am Freitag und am gestrigen Sonntag in jeweils zwei Vierergruppen ausgetragen. Vor zusammen rund 450 Zuschauern blieben Überraschungen nicht aus.

Für die Endrunde am Freitag, 30. Dezember, ab 17.30 Uhr haben sich die Erst- und Zweitplatzierten qualifiziert, ebenso die beiden besten Dritten. Dies waren der SV Fischbach und der TSV Weißenbrunn, während der SV Reitsch und der FC Burgkunstadt das Nachsehen hatten.

Da die Spieler das Turnier ziemlich ernst nahmen, ging es teilweise durchaus hoch her. Die routinierten Schiedsrichter hatten das Geschehen jedoch weitgehend im Griff und mussten nur einige Gelbe Karten zeigen. Im Einsatz waren Uwe Dietrich, Alper Yürük und Altan Yürük (Freitag) sowie Jonathan Bähr, Fabian Gratzke und Johannes Löffler (Sonntag).



Gruppe A

Der Endstand mit dem SV Friesen als Gruppensieger und dem FSV Ziegelerden auf Platz 4 war nicht überraschend, aber das Turnier nahm doch einen ganz anderen Verlauf als erwartet. Der Außenseiter aus Ziegelerden stand nämlich nach einer engagierten Vorstellung und zwei Unentschieden gegen Friesen und Kronach dicht vor dem Halbfinale. Im letzten Spiel wurde der A-Klassist allerdings vom FC Burgkunstadt ausgekontert und eindeutig unter Wert geschlagen. Der FC Kronach legte den Grundstein für die Endrunde durch ein 2:0 gegen Burgkunstadt, lag aber gegen Ziegelerden zweimal in Rückstand, ehe noch das wichtige 2:2 gelang.



Gruppe B

Der TSV Neukenroth konnte nicht an seine guten Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen. Darüber täuscht auch das 5:1 gegen den TSV Steinberg nicht hinweg, denn dieses Spiel hatte auf die Tabelle keinen Einfluss mehr. Die Steinberger standen bereits nach zwei Spielen als Gruppensieger fest, zumal sie auch gegen den TSV Weißenbrunn mit 2:1 die Oberhand behielten. Wie umkämpft diese Partie war zeigt, dass es gleich vier Sechsmeter gab. Dabei scheiterten die Weißenbrunner zweimal. Sie mussten sich anschließend noch nicht einmal unverdient dem überraschend starken SV Gifting mit 0:1 beugen, doch reichte der Sieg gegen Neukenroth doch noch zum Einzug in die Endrunde.



Gruppe C

Nicht die beiden Kreisligisten aus Johannisthal und Theisenort belegten den ersten Platz, sondern der FC Burggrub, der nach dem Remis zum Auftakt zwei Siege feierte. Dahinter hatten der SV Fischbach und der VfR Johannisthal jeweils vier Punkte und 6:6 Tore. Auch der direkte Vergleich (2:2) endete unentschieden, so dass der zweite Platz durch ein 6-Meter-Schießen ermittelt werden musste. Hier setzte sich der VfR Johannisthal mit 9:8 durch, doch auch der unterlegene SV Fischbach steht in der Endrunde.



Gruppe D

Als einzige Mannschaft der Zwischenrunde blieb der FC Stockheim ohne Gegentor und sicherte sich hochverdient mit neun Punkten Platz 1. Im letzten Spiel des Sonntags machte der FC Mitwitz, dem sogar eine knappe Niederlage gereicht hätte, mit einem 2:1-Erfolg gegen den diesmal punktlosen DJK-SV Neufang den Einzug in die Endrunde perfekt. Der SV Reitsch als Tabellendritter scheiterte auf Grund des Torverhältnisses. Am Ende fehlte ein Punkt zum Weiterkommen.