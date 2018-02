SCW Obermain peilt den Aufstieg an

Der SCW Obermain hat die Planungen für die kommende Saison in der Kreisliga Kronach vorangetrieben.

Der Vizemeister, der in der Relegation dem FSV Unterleiterbach beim FC Lichtenfels 1:4 unterlegen war, wird auch in der kommenden Serie von Klaus Schreppel gecoacht. Der Wohnsiger, unter dessen Regie eine starke Rückrunde mit zwölf Siegen aus 14 Spielen gespielt wurde, schaut zuversichtlich in die Zukunft: "Die Zusammenarbeit macht Spaß. Das Team hat menschlich-kameradschaftlich eine gute Basis, egal ob bei Sieg oder Niederlage. Das hat man auch nach dem verlorenen Relegationsspiel gesehen."



Und so richten die Weismainer den Blick nach vorne und wollen 2017/18 erneut ganz vorne mitspielen. "Aufgrund des Potenzials können wir den Aufstieg schaffen. Aber es muss alles passen - auch in Bezug auf größere Verletzungen", sagt Schreppel, der besonders stolz darauf ist, dass die erfolgreiche Elf aus vielen Spielern besteht, die im Raum Weismain wohnhaft sind.



Drei Zugänge und zwei Abgänge

Personell konnte der SCWO drei Neuzugänge verpflichten. Der Erfahrenste unter ihnen ist Özgür Atik (Mittelfeld/37), der 2016/17 für den Ligarivalen SG Roth-Main neun Tore erzielte. Der 21-jährige Lukas Riedel soll die Offensive verstärken und hat bislang schon über 40 Bezirksligaeinsätze für den FC Coburg, den FC Lichtenfels und zuletzt den FC Mitwitz auf dem Konto.



Dritter Neuer ist Maximilian Hartfil (Mittelfeld/25), der lange Jahre beim VfR Johannisthal spielte und 2016/17 beim Meister der Bezirksliga Ost, SV Friesen, auf zehn Einsätze kam. Außerdem können auch Torhüter Tobias Holley und Mittelfeldspieler Sebastian Zydeck, die in der Endphase der abgelaufenen Saison zur Mannschaft stießen, noch als Zugänge genannt werden. Felix Friedlein wird zudem nach langer Verletzungspause sein Comeback starten.



Den Verein verlassen Waldemar Knaus und Stefan Dinkel. Beide wechseln zum Kreisklassisten FC Altenkunstadt/Woffendorf, wo Dinkel Spielertrainer wird.Die Vorbereitung startet in Weismain am 29. Juni. Höhepunkt wird ein Trainingslager in Reit im Winkl am Chiemsee vom 14. bis 16. Juli sein.

Außerdem sind folgende Vorbereitungsspiele geplant: Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, beim SC Heiligenstadt; Samstag, 1.Juli, 15 Uhr, beim Schwabthaler SV; Sonntag, 2. Juli, 13 Uhr, Teilnahme am Turnier des FC Baiersdorf; Samstag, 8. Juli, 16 Uhr Kerwaspiel in Altenkunstadt; Sonntag, 9. Juli, 17 Uhr, bei DJK Lichtenfels; Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr gegen SpVgg Lettenreuth; Samstag, 22. Juli, 15 Uhr gegen TSV Bindlach; Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr gegen DJK/FC Schlaifhausen (mit Reserve-Vorspiel). Erster Spieltag der neuen Saison ist am 30. Juli. asch