Importartikel 21.07.2009

Baseball

Royals stehen vor der Meisterschaft

Die Baseballer der Turnerschaft Kronach haben durch ihren Sieg gegen die Coburg Cubs einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft in der Bezirksliga gemacht. Mit einem Sieg am kommenden Wochenende wäre der Titel perfekt.