Kronacher SK landet Überraschungscoup

Mit dem wiedergekehrten Neuzugang Drago Djeno entführte der Kronacher SK nach einem historischen Sieg dem Tabellenführer SV Würzburg die ersten Punkte in der Regionalliga Nordwest.



Da gleichzeitig auch der SK Weidhausen überraschend ein Unentschieden in Klingenberg schaffte, bleiben die Würzburgen dank der besseren Brettpunkte an der Spitze, während sich der KSK auf den dritten Platz schob. Weidhausen steht auf einem Nichtabstiegsplatz, ist allerdings noch lange nicht gesichert, da auch Hof zwei Punkte in Prichsenstadt holte. Allerdings hat man nun zwei Punkte Vorsprung vor Mömbris, das gegen den SK Bad Neustadt den Kürzeren zog. Ohne großen Einfluss auf die Tabelle blieb dagegen das 4:4 zwischen dem SV Stetten und dem TSV Rottendorf.



Regionalliga Nordwest

SV Würzburg -

Kronacher SK 3,5:4,5

Einen im Vorfeld nicht für möglich gehaltenen Überraschungscoup landete die Kronacher Erste beim souveränen Tabellenführer in Würzburg und entführte damit beide Punkte aus Mainfranken.

Nach der frühzeitigen Punkteteilung von Edgar Stauch gegen Christian Schatz geriet der KSK in Rückstand, als Hansi Schmierer aus der Eröffnung heraus in eine schlechte Stellung geriet, die er gegen Helmut Reitz nicht halten konnte. Alex Becker konnte seinen Angriff gegen Thomas Vogt nicht verstärken und forcierte daher ein Remis durch Zugwiederholung.



Gilbert Rebhan neutralisierte alle Angriffsversuche von Klaus Gehlert, so dass die Partie bei stark reduziertem Material mit einem Unentschieden endete. Walter Lechleitner setzte seinen Gegner Can Ersöz von Anfang an unter Druck und gewann im Läuferendspiel nach einem schulbuchmäßigen Bauerndurchbruch. Ulli Herdin opferte in einer unterhaltsamen Partie drei Figuren für den Königsangriff und einigte sich mit Johannes Helgert bei beiderseits knapper Bedenkzeit in unklarer Stellung auf das Remis.



KSK-Rückkehrer Drago Djeno bewies gegen den gebürtigen Mitwitzer Markus Rupp seine Extraklasse, gewann im Mittelspiel einen Zentralbauern und münzte diesen Vorteil sicher zum Sieg um. In der längsten Partie des Tages musste Tobias Becker gegen den Würzburger Spitzenspieler Heiner Siepelt lange kämpfen, bis er das zum Mannschaftserfolg nötige Remis unter Dach und Fach hatte. Durch diesen Sieg konnte sich der KSK endgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.



Ergebnisse: Siepelt - T. Becker remis; Rupp - Djeno 0:1; Schatz - Stauch remis; Helgert - Herdin remis; Vogt - A. Becker remis; Gehlert - Rebhan remis; Ersöz - Lechleitner 0:1, Reitz - Schmierer 1:0. es/hn



SC Steinweisen nicht zu stoppen

Der SC Steinwiesen zieht nach dem erneuten Sieg - diesmal mit 5:3 in Mitwitz - einsam seine Kreise in der Kreisoberliga und führt drei Spieltage vor Schluss fast uneinholbar die Tabelle an. Die beiden Verfolger VfB Einberg und SG Sonneberg ließen diesmal nach dem Unentschieden bei Seubelsdorf 2 und der Niederlage gegen Weidhausen Punkte liegen. Dadurch haben sie bereits fünf Pluspunkte Rückstand und so fast keine Chance mehr auf den Titel, jedoch beste Chancen auf den zweiten Aufstiegsplatz. Trotz der Niederlage in Burgkunstadt kann jedoch auch der SK Michelau diesen noch erreichen.



Im Abstiegskampf scheinen die Würfel ebenfalls bereits gefallen, denn Weidhausen und Seubelsdorf erhöhten den Abstand zum spielfreien und bisher glücklosen SC Stockheim.



Kreisoberliga

SF Windheim -

Coburger SV II 5,5:2,5

Da ausnahmsweise der Gegner nur zu siebt antrat, konnte Jens Trebes einen kampflosen Punkt verbuchen. Oliver Christof baute die Führung aus, als er bereits in der Eröffnung Stephan Schlottermüller eine Figur abnahm. Matthias Lieb und Patrick Aigner trennten sich unentschieden, da keine Partei einen Gewinnweg fand.

Robert Orendt schlug einen vergifteten Bauern und bot Remis, um sich nach Markus Bergmanns Antwort mit undeckbaren Mattdrohungen konfrontiert zu sehen.



Fabian Lieb kam zugute, dass er im Endspiel aktiver stand und Peter Ros den Turm tauschte, so dass der Einheimische das bessere Ende für sich hatte. Adolf Gubesch ließ sich vom Spielstand nicht beirren und spielte ruhig weiter, während sein Widerpart Michael Richter nach überstandener Zeitnot eine Figur und damit die Partie verlor. André Vetter brauchte zwar fast seine gesamte Bedenkzeit, um einen Mehrbauern zu erkämpfen, dieser genügte jedoch, um Werner Fiedler zur Aufgabe zu zwingen. Martin Trebes verlor einen Bauern im Turmendspiel und konnte Axel Winterspergers Freibauern nicht mehr aufhalten. Dieser Sieg war aus Gästesicht aber lediglich Ergebniskosmetik. Mit diesem Sieg dürfte Windheim mit dem Abstieg endgültig nichts mehr zu tun haben.



Ergebnisse: Christof - Schlottermüller 1:0, Bergmann - Orendt 1:0, F. Lieb - Ros 1:0, Vetter - Fiedler 1:0, Richter - Gubesch 0:1, M. Lieb - Aigner remis, M. Trebes - Wintersperger 0:1, J. Trebes - unbesetzt 1:0 (kl.). mb/hn