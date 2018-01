Kronacher Erfolgsserie reißt

Zwar war mehr möglich, doch zeigte der starke Gast aus Klingenberg dem Kronacher SK seine Grenzen auf, so dass der KSK nun mit 7:3 Punkten jenseits von Gut und Böse liegt. Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf holte der SK Weidhausen. Auch Hof siegte in einem Duell der Kellerkinder gegen den SK Mömbris und sammelte die ersten beiden Punkte. Während Tabellenführer SV Würzburg durch einen hohen Erfolg in Rottendorf weiterhin ohne Verlustpunkt bleibt, war der Sieg des SK Bad Neustadt gegen den SV Stetten, dem zwei wichtige Spieler fehlten, etwas überraschend.



Kronacher SK -

SK Klingenberg 3:5

Im Spitzenkampf gegen den Titelanwärter mussten die Kronacher die Überlegenheit der Gäste anerkennen und sich nach knapp einem Jahr wieder einmal geschlagen geben. Ulli Herdin hätte die sorglose Eröffnungsbehandlung seines Gegners bereits frühzeitig bestrafen können, griff stattdessen aber selbst fehl und musste nach Figurenverlust aufgeben. Alex Becker geriet nach ausgeglichener Eröffnung gegen den früheren Erlangener Bundesligaspieler Walter Strobel immer mehr unter Druck und konnte danach Material- und Partieverlust nicht mehr verhindern.

Edgar Stauch eroberte zwar ausgangs der Eröffnung einen Bauern, konnte in der Folge einer Zugwiederholung und damit der Punkteteilung nicht mehr ausweichen. Walter Lechleitner kam mit Schwarz gut aus der Eröffnung, verlor im Mittelspiel aber einen Bauern, den sein Gegner sicher zum Sieg verwertete. Bei seinem ersten Saisoneinsatz überzeugte Hans-Christian Weigand gegen den Klingenberger Mannschaftskapitän auf der ganzen Linie und kam nach einer Konterattacke zu einem sehenswerten Sieg mit den schwarzen Steinen.

Heinrich Horther brachte den KSK mit seinem Sieg nochmals heran, da sein jugendlicher Gegner Robert Link eine Kombination falsch abwickelte und dadurch eine Figur verlor. Am Spitzenbrett erhielt Tobias Becker gegen FIDE-Meister Fabian Englert ausgangs des Mittelspiels eine schwierige Position und konnte das daraus resultierende Turmendspiel bei knapper werdender Bedenkzeit nach Bauernverlust nicht mehr halten. In der turbulentesten Partie des Tages spielte Hansi Schmierer nach Bauernverlust konsequent auf Angriff und erreichte ein Remis durch Dauerschach.

Ergebnisse: T. Becker - Englert 0:1, Stauch - Kuhn remis, Weigand - Kraich 1:0, Herdin - Langer 0:1, A. Becker - Strobel 0:1, Horther - Link 1:0, Lechleitner - Link 0:1, Schmierer - Wambach remis. es/hn