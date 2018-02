Ist der Bezirk bald Geschichte?

Gehört der Tischtennisbezirk Oberfranken in seiner jetzigen Zusammensetzung mit neun Kreisen im nächsten Jahr der Vergangenheit an? Die Entscheidung darüber soll schon am 9. Juli in Amberg beim außerordentlichen Verbandstag des Bayerischen Tischtennis-Verbandes (BTTV) fallen.



Vorgesehen ist dann eine Struktur- beziehungsweise Gebietsreform, nach der es keine Kreise mehr geben wird, sondern aus bisher sieben Bezirken dann 16 Bezirke als unterste Einheit in Bayern entstehen sollen. Oberfranken würde demnach in zwei Bezirke aufgeteilt, und zwar in die Region Ost (Hof, Bayreuth, Kulmbach, Kronach) und West (Coburg, Neustadt, Lichtenfels und Bamberg).



Müller blickte kritisch zurück

Diese geplante Änderung zog sich wie ein roter Faden durch die Versammlung des Bezirkshauptausschusses im Landgasthaus Moreth in Altenplos. Bei dieser Zusammenkunft blickte zunächst Bezirksvorsitzender Hartmut Müller (Lichtenfels) auf die wichtigsten Ereignisse in der abgelaufenen Serie 2016/2017 zurück.

Dabei bemerkte er, dass zwar der Schwund an Mannschaften und Spielern gegenüber der Vorsaison nicht mehr so gravierend war, jedoch nicht gestoppt werden konnte. So sei in Oberfranken ein Rückgang um 15 auf 997 Teams und um 236 auf 8015 Akteuren zu verzeichnen gewesen.



Müller vermutete, dass trotz vieler Versuche hier dagegen zusteuern, weitere Abgänge zu erwarten sein werden. Er hoffte deshalb, dass vor allem die Vereine selbst alles daran setzen, um diesem Negativtrend entgegenzuwirken. Als positiv bewertete der Bezirkschef, dass der Bezirk erneut Ausrichter von Verbandsveranstaltungen sein durfte, der Spielbetrieb erfolgreich bewältigt sei und dabei ausgezeichnete Ergebnisse erzielt worden seien.

Überschattet worden sei eine ereignisreiche und arbeitsintensive Saison vom Tod des Ehrenbezirksvorsitzenden Joachim Franke aus Kronach. Verständlicherweise ging Müller auf die geplante Strukturreform ein, mit der versucht wird, die Probleme, die vor allem mit der um sich greifenden Verringerung an Spielern und Vereinen aufgetreten sind, in ihrer Auswirkung zu minimieren.



"Ob bei einer Zustimmung zur Reform alles damit erreicht werden kann, wird sich zeigen", meinte Müller etwas skeptisch. 13 Fachwarte hatten ihre Berichte mit Rückblick, Stellungnahmen sowie Statistiken in schriftlicher Form erstellt und gaben in der Versammlung zusätzliche Ergänzungen ab.



Lob für eine tolle Homepage

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Hans-Albert Braemer (Tiefenlauter) stellte mit Freude fest, dass die von Gunther Czepera (Altenkunstadt) und Norbert Rudrich (Eggolsheim) betreute Bezirks-Homepage an Aktualität und Qualität kaum zu überbieten sei.



Bedauert wurden von ihm allerdings die rückläufigen Teilnehmerzahlen an Turnieren. Bei den Bayerischen Meisterschaften der S/A-Klasse hätte es leider nur zu einer Silbermedaille durch das Doppel Marius Zaus/Tobias Ehret (SpVgg Effeltrich) gereicht. In der niedrigeren B-Klasse habe Claus-Peter Eberhardt, auch Effeltrich, den Titelgewinn eingefahren.



Bis zu 60 Kilometer Entfernung

Jugendfachwart Bernd Wohlhöfer (Kunreuth) bemerkte hinsichtlich der künftigen Ligeneinteilung, dass Mannschaften nur noch bedingt in höheren Ligen spielen wollen. Nicht zufrieden zeigte er sich damit, dass nach der neuen Wettspielordnung auch für den Nachwuchsspielbetrieb die Entfernung zum Gegner bis zu 60 Kilometer unter der Woche festgelegt worden sei. Er hat deswegen einen Antrag zum Verbandstag eingereicht, wonach wie bisher lediglich 40 Kilometer zu Auswärtsspielen zur Anwendung kommen sollen.



Erfolge für Kürschner/Eberhardt

Seniorensport-Fachwart Günter Zech (Kulmbach) bezeichnete als Höhepunkt die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse (AK) 60 des TTC Tiefenlauter. Im Einzelwettbewerb stachen bei den "Deutschen" der Vizetitel des Herrendoppels Reiner Kürschner/Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter) in der AK 60 und der dritte Rang des Mixed-Paares Kürschner mit Petra Rubin (TTC Neunkirchen) heraus. "Bronze" hätte im Mixed der AK 50 auch Christoph Teille (TS Kronach) mit seiner hessischen Partnerin errungen.



Breitensport-Fachwart Detlef Ramming (Gefrees) berichtete hinsichtlich der Mini-Meisterschaften, dass bei 27 Ortsentscheiden die Teilnehmerzahl um 55 gegenüber dem Vorjahr auf 303 Teilnehmer gesteigert werden konnte. Die besten Zahlen vermeldeten der Kreis Coburg (118) und Bayreuth (86). Die für das Schiedsrichterwesen zuständige Margit Mörtl (Hof) informierte, dass der Bezirk über 59 Unparteiische verfügt. Besonders wies sie auf einen im Frühjahr stattfindenden Neulingslehrgang hin.



Edgar Kraus neuer Spielleiter

Am Ende seines Berichtes führte der Pokalspielleiter Harald Flutschka (Hirschaid) aus, dass er aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellen müsse. Zu seinem Nachfolger wurde Thomas Bürger (TSV Untersiemau) gewählt. Neuer Spielleiter ist auch Carsten Schirm (Meeder) für die 2. Bezirksliga West (Herren) und Edgar Kraus (Friesen) für die 2. Bezirksliga Ost der Damen (jeweils für Harald Wich).



Bei der Besprechung des vom Bezirksvorsitzenden Müller vorgelegten Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr wurde eine Reduzierung von Beiträgen vorgenommen. So wurden der Grundbeitrag für die Vereine von 30 auf zehn Euro und der Mannschaftsbeitrag von 25 auf 20 Euro gesenkt. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil bei einer kommenden Strukturreform die vorhandenen Kassenbestände dem Verband zufließen würden.

In diesem Zusammenhang hatte der Kreisvorsitzende von Bayreuth, Daniel Geßenich, so seine Probleme. Die Vereine seines Kreises hätten nämlich schon für ein bevorstehendes Jubiläum zu keiner unerheblichen Rücklage ihren Beitrag geleistet. Sollte die geplante Strukturreform greifen, dann müsste er auch diese Gelder dem Verband überlassen. Damit würde sein Kreis bestraft und dies könne doch nicht sein.







Infos aus dem Tischtennis-Bezirkstag



Termine:

30. September/1. Oktober - Einzelmeisterschaften der Damen und Herren in den Kreisen, 7./8. Oktober - Einzelmeisterschaften Jugend und Schüler in den Kreisen, 21./22. Oktober - Bezirks-Einzelmeisterschaften Damen und Herren (Ausrichter wird noch gesucht). 12. November - Bezirks-Einzelmeisterschaften der Jugend und Schüler A/B beim TV Ebersdorf/C., 26. November - Bezirks-Einzelmeisterschaften der Schüler C beim TTC Rugendorf, 6./7. Januar 2018 - Bezirkseinzelmeisterschaften der Senioren (Ausrichter wird noch gesucht).





Bezirksrangliste:

Damen: 1. Tania Fischer (TV Ebersdorf/C.) Q-TTR-Wert 1738 Punkte, 2. Kerstin Schnapp (TV Ebersdorf) 1708, 3. Manuela Bienek (TV Ebersdorf) 1591, 4. Susanne Forkel (TTC Tiefenlauter) 1588, 5. Melanie Schenkl (TTC Neunkirchen am Brand) 1568, 6. Julia Drummer (SV Gößweinstein) 1566, 7. Petra Rubin (TTC Neunkirchen) 1562, 8. Katharina Hegel (ATS Kulmbach) 1549, 9. Sonja Mehl (TTC Neunkirchen) 1548, 10. Katrin Müller (SpVgg Hausen) und Renate Allwicher (TSV Donndorf-Eckersdorf) beide 1541, 12. Ute Friedel (TV Ebersdorf) 1539, 13. Christine Gerstlauer (TV Ebersdorf) 1533, 14. Sabrina Goller (TV Konradsreuth) 1527, 15. Claudia Meyer (TSV Elsa) 1526, 16. Katrin Haas (TTC Tiefenlauter) 1524.





Herren: 1. Gregor Clemens Foerster (TTC Wohlbach) 2208, 2. Jürgen Hegenbarth (TTC Creußen) 2199, 3. Yevgenij Christ (Wohlbach) 2159, 4. Marius Zaus (DJK-SpVgg Effeltrich) 2135, 5. Patrick Forkel (Wohlbach) 2128, 6. Alexander Rattassep (Effeltrich) 2115, Tobias Ebert (Effeltrich) 2062, 8. Marc Seidler (Wohlbach) 2055, 9. Marco Büttner (Effeltrich) 2046, 10. Stefan Schirner (TTC Rugendorf) 1983, 11. Michael Ziegler (Effeltrich) 1959, 12. Piotr Molenda (TTC Tiefenaluter) 1953, 13. Edmond Cirpaci-Szanto (TTC Hof) 1939, 14. Marcel Herbert (SV-DJK Eggolsheim) 1937, 15. Kenan Abel (Eggolsheim) 1924, 16. Jürgen Forkel (Tiefenlauter) 1920.

Die besten Teams

Mannschaftssport-Fachwart Reinhard Müller (Schwarzenbach/S.) hatte sich die Mühe gemacht und die besten oberfränkischen Mannschaften nach ihrem Durchschnitts-QTTR-Wert zu ermitteln:



Die zwölf besten Herrenteams:

1. TTC Wohlbach (3. Bundesliga) 2161 TTR-Punkte, 2. DJK-SpVgg Effeltrich (Regionalliga) 2133, 3. SV-DJK Eggolsheim (Landesliga) 1971, 4. TTC Rugendorf (Bayernliga) 1932, 5. DJK-SpVgg Effeltrich II (Bayernliga) 1923, 6. TTC Tiefenlauter (Bayernliga) 1912, 7. FC Bayreuth (Landesliga) 1902, 8. TSV Untersiemau (Landesliga) 1838, 9. TTC Tiefenlauter II (Landesliga) 1819, 10. TTC Creußen (Oberfrankenliga) 1813, 11. TTV Altenkunstadt (Landesliga) 1770, 12. TS Arzberg (Oberfrankenliga) 1766.



Damen: 1. TV Ebersdorf (Oberliga) 1632, 2. TTC Tiefenlauter I (Bayernliga) 1544, 3. TTC Neunkirchen am Brand (Landesliga) 1515, 4. SpVgg Hausen (Landesliga) 1485, 5. TTC Tiefenlauter II (Bayernliga) 1481, 6. ATS Kulmbach (Landesliga) 1480, 7. TV Konradsreuth (Landesliga) 1463, 8. SV Sparneck (Oberfrankenliga) 1436, 9. TV Ebersdorf II (Oberfrankenliga) 1429, 10. TSV Unterlauter (Landesliga) 1426, 11. TTC Wohlbach (Landesliga) 1401, 12. TSV Untersiemau (Landesliga) 1396.



Vereine und Mannschaften

Von den insgesamt 238 Vereinen sind die meisten im Kreis Bayreuth/Kulmbach (32) beheimatet.

Die meisten Mannschaften (146) schlagen im Kreis Coburg (146) auf. Nachstehend die einzelnen Kreise:

Kreis Coburg: 27 Vereine - 146 Mannschaften/87 Herren-/25-Damen-/25 Jungen-/9 Mädchenteams;

Kreis Neustadt: 26 -109/68/ 17/17/7;

Kreis Bayreuth/Kulmbach: 32 - 120/80/9/28/3;

Kreis Hof: 30 - 145/86/15/ 33/11;

Kreis Fichtelgebirge: 19 - 64/52/1/10/1;

Kreis Kronach: 30 - 118/70/ 23/17/8;

Kreis Bamberg: 23 - 85/69/ 0/16/0,

Kreis Lichtenfels: 29 - 100/ 72/13/15/0;

Kreis Forchheim: 22 - 110/ 64/7/39/0.