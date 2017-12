Gut Holz Tettau ist fast am Ziel

Für die Sportkegler auf Bezirks- und Kreisebene beginnt die entscheidende Phase. Vier Spieltage stehen noch aus. Ihre "weiße Weste" verteidigten die Herren von Gut Holz Tettau, die die Meisterschaft dicht vor Augen haben, sowie die A-Jugend der SG Kronach/Tettau in der Bezirksklasse Nord.



Herren Bezirksliga A Ost

SG Crana/Gundelsdorf -

Steig Bindlach II 1,0:5,0

Ein Punkt von Fränky Heumann war für die Gastgeber zu wenig, um gegen die Bindlacher zu bestehen. Am Ende fehlten 23 Holz (2040:2063), und der Gast konnte nach Punkten aufschließen. Ergebnisse: F. Heumann (547) - Pförtsch (481), Preißinger (495) - Kornatz (529), Mäder (500) - Ruckriegel (530), Wich (498) - Deinlein (523).



TSV Wilhelmsthal -

Adler Eichenhüll 2,0:4,0

Gegen den Tabellenführer und mutmaßlichen Meister gab es für den TSV die erwartete Niederlage (2117:2209). Immerhin konnten Andi Münzel und Horst Krieger ihre Duelle für sich entscheiden. Es kegelten: Andi Münzel (531) - Hübner (523), Al. Welsch (557) - Göhl (609), S. Heumann (494) - Gunzelmann (548), Krieger (535) - Löhrlein (529).



Bezirksliga B Nord

SG Crana/Gundelsd. II -

10 Helmbrechts 4,0:2,0

Mit diesem knappen Sieg wahrte die SG Crana/Gundelsdorf die Chance auf den Klassenerhalt. Am Ende war man 23 Holz besser (2005:1982). Es kegelten: Fischer (519) - Bußler (485), Wirkner (516) - Löffler (485), E. Lubina (475) - Gradel (493), M. Lubina (495) - Wunner (519).



Kreisklasse Nord

Post SV Kronach -

Fr. Kulmbach 5,0:1,0

A. Moshacke (540) - Hinz (498), H. Renk (545) - Hornig (507), Milicic (504) - Jonak (507), D. Renk (507) - Grampp (240)/Jonak (249) - 2096:2001.



26 Helmbrechts III -

GH/R. Kronach 4,0:2,0

Seiferth (534) - Endres (444), Hübner (508) - Langhammer (520), Voigt (502) - Thron (494), Kremer (480) - Zeuß (499) - 2024:1957.



Kreisklasse A Nord

SKC Metzdorf II -

26 Helmbrechts IV 2035:2059

Heiss (452) - Lehmann (506), Göttlicher (556) - Sturm (533), Wirth (477) - Kraus (520), Erhardt (550) - Becher (500).



ESV Neuenmarkt II -

Wilhelmsthal II 1888:2052

Hahn (487) - G. Fuhrmann (487), Meister (476) - R. Peter (507), Knaup (446) - Kotschenreuther (536), Bahan (479) - Artur Welsch (522).



SG Crana/Gundelsd. III -

GH Tettau 1791:1994

Die Tettauer gaben in Kronach klar den Ton an. H. Kunze (458) - Räder-Großmann (494), Biniszewski (422) - H.-J. Richter (496), Gäßlein (472) - F. Raab (556), Kaim (439) - T. Richter (448).



Kreisklasse B1

GH/R. Kronach -

Fr. Kulmbach II g 1769:1830

Schlick (474) - Crivellaro (464), Langhammer-Sanchez (457) - Popp (404), Stickler (355) - Jonak (482), Fiedler (483) - Busse (480).



Kreisklasse B2

SKC Metzdorf IIIg -

PSV Kronach II g 1855:1848

Boller (257)/Bauernfeind (218) - W. Renk (482), Küfner (456) - Baier (419), Hahn (460) - Degelmann (465), Rödel (464) - B. Renk (482).



Loh. Kulmbach Vg -

Wilhelmsthal III 1873:1884

Wagner (407) - Grebner (477), Pfeiffer (215)/Reif (277) - J. Fuhrmann (445), Wirsching (474) - Müller (483), Schindhelm 500) - Montag (479).



Frauen Bezirksoberliga

GH/R. Kronach -

63 Naila 5,0:3,0

Im Kampf um den Klassenerhalt wahrten die Kronacherinnen ihre wohl letzte Chance. Nach dem knappen Sieg (3024:2985) gegen Naila können sie weiter hoffen, auch wenn sie nach wie vor Schlusslicht sind. Die beste Leistung zeigte Sylvia Baumgarten mit 525 Holz. Ergebnisse: Rößler (506) - Lehmann (550), Baumgarten (525) - Kühn (467), Gunreben-Neubauer (451) - Hannemann (464), Wiedel (523) - Schummi (503), Wieth (506) - Friedrich (519), Endres (513) - Vogler (482).



Frauen Kreisklasse Nord

Crana/Gundelsdorf g -

Fr. Naila g 1,0:5,0

H. Kunze (489) - Sell (415), B. Kaim - (404) - H.-J. Sachs (454), V. Kaim (393) - Kahl (460), Gäßlein (486) - B. Sachs (499) - 1772:1828.

TSV Wilhelmsthal -

ESV Neuenmarkt 6,0:0:0

A. Weiß (498) - Müller (494), K. Welsch (526) - Seiferth (419), K. Weiß (499) - Jaworski (454), B. Weiß (498) - Funk (486) - 2021:1853.



Bezirksklasse U 18

SG Kronach/Tettau II -

SG Kronach/Tettau I 2,0:4,0

L. Schuberth (475) - Adelbert (407), Baier (476) - Mäußbacher (538), Schwabe (463) - Münzel (446), M. Schuberth (469) - J. Moshacke (554) - 1883:1945.