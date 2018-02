Bianka Weiß und Pirvani Kica erfolgreich

Die Kreismeisterschaften der Kegel-Senioren fanden in Kulmbach statt, und die Seniorinnen ermittelten ihre Siegerinnen in Münchberg.



Senioren A

Bei den Senioren A wurde Hans Dippold (Gallier-Condor Kulmbach) mit 1109 Holz Kreismeister vor Klaus Neumeister (SKK 1926 Helmbrechts, 1066) und Michael Jonak (Franken Kulmbach, 1023). Die weiteren Platzierungen: 4. Bernd Hofmann (Münchberg) 1013, 5. Frank Wunner (1910 Helmbrechts) 1005, 6. Ralf Langhammer (Gut Holz/Rosenberg) 1001, 7. Uwe Wirsig (Lohengrin) 997, 8. Andi Münzel (Wilhelmsthal) 990, 9. Peter Gäßlein (Crana) 938, 10. Harald Münch (Gallier) 916, 11. Jürgen Grebner (Wilhelmsthal) 892.



Senioren B

Pirvani Kica von der Gemütlichkeit Kronach wurde mit 1078 Holz neuer Kreismeister. Auf Platz 2 folgte Horst Krieger (TSV Wilhelmsthal, 1032) vor seinem Klubkameraden Artur Welsch (1027). Die weiteren Platzierungen: 4. Horst Mäder (Crana) 1024, 5. Hans Eichner (Lohengrin) 992, 6. Norbert Gradel (1910, Helmbrechts) 986, 7. Wolfgang Wellach (Gem. Kronach) 985, 8. Karl-Heinz Schummi (1963 Naila) 964, 9. Horst Erhardt (Metzdorf) 948, 10. Georg Kutnohorsky (Gallier) 938, 11. Herbert Neupert (Post Hof) 929, 12. Wolfgang Löffler (1910 Helmbrechts) 911, 13. Franz Kestler (Metzdorf) 881.



Senioren C

Hier gab es nur drei Starter. Werner Göttlicher (SKC Metzdorf-Kulmbach) wurde mit 1005 Holz überlegen Kreismeister. Der zweite Platz ging an Friedrich Schlick (Gut Holz/Rosenberg) mit 885 Holz vor Manfred Hannemann (63 Naila) mit 815 Holz.



Seniorinnen A

Den Titel holte Bianka Weiß vom TSV Wilhelmsthal mit 1054 Holz. Vizemeisterin wurde Petra Bayer (Blau Weiß Kulmbach, 1030). Der dritte Platz ging an Sylvia Baumgarten (Gut Holz/ Rosenberg) mit 1008 Holz. Die weiteren Platzierungen: 4. Karola Schreiner (Münchberg) 1004, 5. Simone Wieth (Gut Holz/Rosenberg) 994, 6. Christine Lauterbach (Lohengrin) 957, 7. Renate Schummi (63 Naila) 950, 8. Ute Endres (Gut Holz/Rosenberg) 934, 9. Christa Neugebauer (Münchberg) 861.



Seniorinnen B

Neue Kreismeisterin ist Ilse Schneider (Blau Weiß Kulmbach) mit 987 Holz. Der zweite Platz ging an Marina Friedrich (SKC 63 Naila, 969) vor Edeltraud Knöchner (SKC Münchberg, 941). Den vierten Platz belegte Jutta Gäßlein (Blau Weiß Kulmbach, 721), die allerdings den Endlauf verletzungsbedingt nach dem 77. Wurf abbrechen musste.



Seniorinnen C

Hier gab es nur zwei Starterinnen (beide SKK 1910 Helmbrechts). Kreismeisterin wurde Monika Schübel mit 872 Holz vor Gerlinde Groh (849).