3. Herren-Bezirksliga: Punkteteilung im Derby zwischen TSV Stockheim und SV Rothenkirchen

Der Spitzenreiter der 3. Herren-Bezirksliga, der SV Berg, holte sich zwar seinen vierten Rückrundensieg in Folge, jedoch bleibt ihm der TSV Windheim II mit einem Punkt Rückstand auf den Fersen. Die Windheimer bezwangen den FC Nordhalben, der auch seine zweite Partie beim TV Gefrees verlor. Keinen Sieger gab es im Nachbarderby zwischen dem TSV Stockheim und dem SV Rothenkirchen. Der DJK/SV Neufang zwang den TV Konradsreuth in die Knie und weist nun in dieser Saison erstmals ein positives Punktekonto (13:11) auf.



TSV Stockheim - SV Rothenkirchen 8:8



Während bei den Hausherren das vordere Trio mit Werner Buckreus, Christoph Schülner und Jürgen Heinlein in den jeweiligen zwei Einzeln unbezwungen blieb, war dies bei Rothenkirchen das hintere Trio. Da zudem auf jeder Seite zwei Doppel gewonnen wurden, stand auch am Ende ein Unentschieden zu Buche. Ein Plus verzeichneten die "Bergleute" bei den fünf Begegnungen, die in den Entscheidungssatz gingen. Gleich viermal behielten sie hier die Oberhand und retteten damit trotz eines 5:1- und 8:4-Rückstands das Remis.



Ergebnisse: Buckreus/Wich - D. Scherbel/Lutz 3:0, Schülner/Förtsch - Girke/Hammerschmidt 0:3, Heinlein/Martin - Reinhardt/R. Scherbel 3:1, Buckreus - D. Scherbel 3:0, Schülner - Reinhardt 3:0, Heinlein - Lutz 3:1, Wich - Girke 0:3, Martin - R. Scherbel 1:3, Förtsch - Hammerschmidt 0:3, Buckreus - Reinhardt 3:2, Schülner - D. Scherbel 3:0, Heinlein - Girke 3:1, Wich - Lutz 0:3, Martin - Hammerschmidt 0:3, Förtsch - R. Scherbel 0:3, Buckreus/Wich - Girke/Hammerschmidt 0:3.



DJK/SV Neufang - TV Konradsreuth II 9:5



Mit dem Gewinn aller drei Eingangsdoppel hatte Neufang einen Auftakt nach Maß. Da sie zudem in der ersten Einzelrunde vier der sechs Paarungen gewannen, bauten sie den Vorsprung sogar auf 6:2 aus. Der zweite Einzeldurchgang gestaltete sich ausgeglichen, womit die Einheimischen ihren Vier-Punkte-Abstand verteidigten und zugleich den Heimsieg perfekt machten. Beste Punktesammler bei Neufang waren Michael Beitzinger und Rollstuhlfahrer Sebastian Kotschenreuther (je 2,5).



Ergebnisse: Trebes/Kotschenreuther - Wrobel/Stadelmann 3:0, Beitzinger/Stöcklein - Haag/H. Müller 3:0, Gebhardt/B. Kolb - Koschemann/T. Müller 3:2, Trebes - Koschemann 3:1, Gebhardt - Wrobel 1:3, Beitzinger - Stadelmann 3:0, Stöcklein - Haag 0:3, Kotschenreuther - H. Müller 3:1, Kolb - T. Müller 2:3, Trebes - Wrobel 1:3, Gebhardt - Koschemann 3:0, Beitzinger - Haag 3:1, Stöcklein - Stadelmann 2:3, Kotschenreuther - T. Müller 3:1.



FC Nordhalben - TSV Windheim II 3:9



Die Gäste aus Windheim behaupteten mit einer überzeugenden Leistung ihren zweiten Tabellenplatz. Zwar punktete Nordhalben zum Start mit dem Gewinn des Doppels von Gerhard Wachter/Frank Stumpf, doch dann zog Windheim auf 4:1 davon. In den folgenden drei Auseinandersetzungen behielten beim Schlusslicht der zum zweiten Mal in dieser Serie mitwirkende Frank Stumpf und der junge Manuel Pötzl jeweils im Entscheidungssatz die Oberhand, so dass sich der Rückstand auf einen Zähler reduzierte (3:5). Mit dann vier Siegen am Stück sicherte sich der TSV aber den Sieg.



Ergebnisse: Wachter/F. Stumpf - Gruber/Schenk 3:2, B. Stumpf /Kürschner - Trebes/A. Neubauer 0:3, Honrfeck/Pötzl - M. Neubauer/Fröba 0:3, Wachter - Gruber 1:3, B. Stumpf - Trebes 2:3, F. Stumpf - A. Neubauer 3:2, Hornfeck - M. Neubauer 0:3, Pötzl - Schenk 3:2, Kürschner - Fröba 1:3, Wachter - Trebes 0:3, B. Stumpf - Gruber 1:3, F. Stumpf - M. Neubauer 1:3.



TV Gefrees - FC Nordhalben 9:3



Da die Gäste zwei Doppel gewannen und Gerd Hornfeck sein Einzel gewann, konnte Nordhalben zunächst den Rückstand noch in Grenzen halten (4:3). Doch gingen die folgenden fünf Einzel verloren, wobei zwei erst im fünften Satz an Gefrees gingen.



Ergebnisse: Lubrich/Panzer - Hornfeck/Schlee 3:1, Fischer/ Wagner - Wachter/B. Stumpf 0:3, Meyer/Hahn - Pötzl/ Kürschner 2:3, Lubrich - Stumpf 3:1, Panzer - Wachter 3:1, Fischer - Pötzl 3:1, Wagner - Hornfeck 0:3, Meyer - Schlee 3:0, Hahn - Kürschner 3:2, Lubrich - Wachter 3:2, Panzer - Stumpf 3:0, Fischer - Hornfeck 3:0.