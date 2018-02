3. Herren-Bezirksliga: Neufang und Stockheim siegen

Mit einem 9:4-Auswärtserfolg beim TV Gefrees (7.) verteidigte der TSV Stockheim seinen dritten Tabellenrang in der 3. Bezirksliga der Herren. Nicht so gut lief es beim SV Rothenkirchen (4.), der zu Hause mit 4:9 das Nachsehen gegen die SG Regnitzlosau (5.) hatte. Das dritte 9:4 an diesem Spieltag verbuchte der DJK/SV Neufang (6.) gegen den Aufsteiger TV Rehau (9.).



Damit haben die Neufanger ihr Punktekonto ausgeglichen. Spielfrei waren der TSV Windheim II (2.) und der FC Nordhalben (10.), die sich beide am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr in der Nordwaldhalle direkt gegenüberstehen.



3. Bezirksliga, Herren

DJK/SV Neufang - TV Rehau 9:4



Zwar brachten sich die Hausherren mit Abschluss der Doppel mit 2:1 in Führung, nach zwei Niederlagen im vorderen Paarkreuz lagen jedoch die Gäste mit 3:2 vorne. Als die beiden besten Neufanger Punktesammler dieser Partie, Michael Beitzinger und Christian Stöcklein (je 2,5), das Blatt zum 4:3 wendeten, waren auch Sebastian Kotschenreuther und Ergänzungsspieler Bastian Kolb zur Stelle und bauten den Vorsprung auf 6:3 aus. Im Treffen der beiden Spitzenspieler musste zwar Nico Trebes gegen Geymeier im Entscheidungssatz mit 7:11 passen, doch war dieser vierte Punkt für Rehau auch schon der letzte an diesem Abend. Mit drei Siegen am Stück zog das DJK-Team auf und davon.



Ergebnisse: Trebes/Kotschenreuther - Hertel/Riedl 3:2, Beitzinger/Stöcklein - Geymeier/ Strunz 3:0, Gebhardt/B. Kolb - Plass/Schöpf 2:3, Trebes - Hertel 1:3, Gebhardt - Geymeier 0:3, Beitzinger - Schöpf 3:1, Stöcklein - Plass 3:1, Kotschenreuther - Strunz 3:0, Kolb - Riedl 3:1, Trebes - Geymeier 2:3, Gebhardt - Hertel 3:2, Beitzinger - Plass 3:0, Stöcklein - Schöpf 3:2.



SV Rothenkirchen - SG Regnitzlosau 4:9



Ohne die beiden Stammspieler Marius Eber und Bernd Heim konnten die Hausherren gegen die SG Regnitzlosau ihren 9:5-Vorrundenerfolg nicht wiederholen. Damit sind auch die Chancen für den SV Rothenkirchen auf den zweiten Tabellenplatz geschwunden. Nach lediglich einem Doppelerfolg und nur den Siegen von Philipp Girke und Jens Hammerschmidt im ersten Einzeldurchgang befand sich Rothenkirchen bereits mit 3:6 im Rückstand. Da auch die folgenden zwei Paarungen im vorderen Paarkreuz verloren gingen, war mit dem damit einhergehenden 3:8 das Spiel entschieden. Der zweite Einzelerfolg von Girke bedeutet lediglich eine Ergebniskorrektur, denn David Lutz verlor danach im Entscheidungssatz.



Ergebnisse: Girke/Hammerschmidt - Vala/Höh 0:3, Scherbel/Lutz - Saritekin/Koss 1:3, Reinhardt/R. Scherbel - Herlihy/Weiß 3:0, Reinhardt - Vala 1:3, D. Scherbel - Saritekin 1:3, Girke - Koss 3:0, Lutz - Höh 0:3, Hammerschmidt - Weiß 3:0, R. Scherbel - Herlihy 0:3, Reinhardt - Saritekin 0:3, D. Scherbel - Vala 0:3, Girke - Höh 3:2, Lutz - Koss 2:3.



TV Gefrees - TSV Stockheim 4:9



Die Partie begann eigentlich vielversprechend für die Einheimischen, denn mit dem Gewinn von zwei der drei Doppel und des ersten Tageseinzels lagen sie mit 3:1 in Front. Doch dann leitete der starke Werner Buckreus, der später auch den viertbesten Ligaspieler Lubrich besiegte, die Wende ein. Hans Martin glich zum 3:3 aus und Harald Wich besorgte die erstmalige TSV-Führung. Im Treffen der Ersatzspieler behielten sowohl Werner Sünkel als auch Rainer Förtsch die Oberhand. Buckreus und nun auch Christoph Schüllner brachten die "Bergleute" mit 8:3 in Front. Als Gefrees zum vierten Punkt kam, machte postwendend Martin den Auswärtserfolg perfekt.



Ergebnisse: Lubrich/Panzer - Schülner/Sünkel 3:0, Fischer/ Wagner - Buckreus/Wich 0:3, Meyer/Hahn - Martin/ Förtsch 3:2, Lubrich - Schülner 3:1, Panzer - Buckreus 1:3, Fischer - Martin 1:3, Wagner - Wich 0:3, Meyer - Sünkel 1:3, Hahn - Förtsch 1:3, Lubrich - Buckreus 1:3, Panzer - Schülner 1:3, Fischer - Wich 3:0, Wagner - Martin 0:3.