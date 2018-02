3. Damen-Bezirksliga: Steinberg entführt aus Neuses beide Punkte

Die Damen des TSV Windheim glänzten mit einem 8:0-Kantersieg beim Tabellenvorletzten SV Friesen und bleiben so mit zwei Zählern Rückstand zum Spitzenreiter SV Berg II in der Verfolgerposition in der 3. Bezirksliga. Nicht unbedingt auf der Rechnung hatte die SG Neuses II (4.) die knappe 6:8-Heimniederlage gegen den TSV Steinberg II (5.).



3. Bezirksliga, Damen

SG Neuses II - TSV Steinberg II 6:8



Nach dem ausgeglichenen Auftakt in den Doppeln (1:1) geriet Neuses durch drei Niederlagen im ersten Einzelabschnitt mit 2:4 in Rückstand. Da sich der zweite Abschnitt ausgeglichen gestaltete, hatte der Zwei-Punkte-Vorsprung für Steinberg weiterhin Bestand. Als Helene Müller für den TSV den Abstand sogar auf 7:4 ausbaute, keimte bei den Einheimischen zumindest nochmals Hoffnung auf ein Unentschieden auf. Dies deshalb, da Bernschneider und Gisela Schrafft verkürzten. Doch in der letzten Tagespartie machte Carolin Rehm in ihrem dritten Einzel den Auswärtserfolg perfekt.



Ergebnisse: Bernschneider/ Schrafft - Müller/Rehm 3:0, Hanna/Piwonski - Lang/Wachter 1:3, Bernschneider - Rehm 1:3, Schrafft - Müller 2:3, Hanna - Wachter 3:0, Piwonski - Lang 2:3, Bernschneider - Müller 3:2, Schrafft - Rehm 2:3, Hanna - Lang 3:0, Piwonski - Wachter 1:3, Hanna - Müller 0:3, Bernschneider - Lang 3:2, Schrafft - Wachter 3:0, Piwonski - Rehm 1:3.



SV Friesen - TSV Windheim 0:8



Nicht gerade das Glück auf ihrer Seite hatten die Einheimischen in den Eingangsdoppeln, denn in beiden Paarungen verloren sie erst jeweils im fünften Durchgang. Konnte im ersten Tageseinzel Eva Fischer-Weiß gegen Heidi Vetterdietz noch einen Satz gewinnen, so gingen alle fünf weiteren Begegnungen mit 0:3 deutlich verloren. Damit erteilte Windheim dem SV nicht nur die Höchststrafe, sondern glänzte auch mit dem Satzverhältnis von 24:5.



Ergebnisse: Fischer/Kraus - Neubauer/Backer 2:3, Fischer-Weiß/Graf - Vetterdietz/Völk 2:3, Fischer-Weiß - Vetteerdietz 1:3, Fischer - Neubauer 0:3, Graf - Backer 0:3, Förtsch - Völk 0:3, Fischer-Weiß - Neubauer 0:3, Fischer - Vetterdietz 0:3.