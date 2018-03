3. Bezirksliga: Rückschlag im Abstiegskampf für den FC Nordhalben

Im Gipfeltreffen der 3. Bezirksliga der Herren trennten sich Spitzenreiter SV Berg und Verfolger TSV Windheim II unentschieden. Damit hat der Hofer Vertreter im Meisterschaftsrennen bei noch drei ausstehenden Partien mit zwei Punkten Vorsprung die besseren Aussichten. In einem Kreisduell verspielte der DJK/SV Neufang (6.) gegen den TSV Stockheim (3.) noch eine 5:4-Führung. Der FC Nordhalben (10.) scheiterte am TV Rehau (9.), während der SV Rothenkirchen (4.) einen Kantersieg gegen den TV Konradsreuth II (8.) einfuhr.



SV Berg - TSV Windheim II 8:8

Es war das erwartet spannende Spitzenspiel, in dessen Verlauf sich keine Mannschaft einen größeren Vorsprung verschaffen konnte. Als in der Schlussphase die Gäste mit 6:7 zurücklagen, durften sie dennoch hoffen, denn Jörg Fehn und Andreas Neubauer drehten mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg die Partie. Die Entscheidung musste nun das Schlussdoppel bringen. Hier sah es zunächst recht gut für Windheim aus, denn Udo Greser und Milan Gruber hatten sich eine 2:1-Satzführung verschafft. Doch gelang den Hausherren nicht nur der Ausgleich, sondern auch der Gewinn des fünften Durchgangs.



Ergebnisse: Greim/Knörnschild - Trebes/A. Neubauer 3:1, Behr/Frinzel - Greser/Gruber 2:3, Fischer/Eber - M. Neubauer/Fehn 0:3, Greim - Trebes 3:0, Körrnschild - Greser 3:2, Behr - M. Neubauer 2:3, Fischer - Gruber 3:1, Frinzel - A. Neubauer 0:3, Ebert - Fehn 1:3, Greim - Greser 3:0, Knörnschild - Trebes 3:2, Behr - Gruber 2:3, Fischer - M. Neubauer 3:0, Frinzel 0:3, Ebert - A. Neubauer 0:3, Greim/Knörnschild - Greser/Gruber 3:2.



SV Rothenkirchen - TV Konradsreuth II 9: 0



Das klare Ergebnis täuscht, denn Rothenkirchen musste viermal in den Entscheidungssatz. Da sie hier aber stets gewannen, stand die Höchststrafe für die Gäste zu Buche. Lediglich zwei Doppel und das Einzel von Jens Hammerschmidt waren bereits nach drei Durchgängen beendet.



Ergebnisse: Girke/Hammerschmidt - Unglaub/Haag 3:0, D. Scherbel/Lutz - Wrobel/ Stadelmann 3:1, Reinhardt/R. Scherbel - Koschemann/Müller 3:0, Reinhardt - Unglaub 3:2, D. Scherbel - Wrobel 3:1, Girke - Haag 3:2, Lutz - Koschemann 3:2, Hammerschmidt - Müller 3:0, R. Scherbel - Stadelmann 3:2.



DJK/SV Neufang - TSV Stockheim 6:9



Da sich Neufang nach den Doppeln mit 2:1 nach vorne gebracht hatte und der erste Einzeldurchgang ausgeglichen endete, hatte der Ein-Punkt-Vorsprung für die DJK noch Bestand (5:4). Doch dann zogen die Gäste mit vier Siegen - zwei davon endeten knapp mit 3:2 - davon. Der erstmals in dieser Saison mitwirkende Mario Zwosta von der zweiten DJK-Mannschaft konnte zwar nochmals verkürzen (6:8), doch dann entschieden die "Bergleute" die Begegnung.



Ergebnisse: Beitzinger/Stöcklein - Heinlein/Weißbach 3:0, Gebhardt/Zwosta - Buckreus/Martin 1:3, Kotschenreuther/B. Kolb - Wich/Sünkel 3:0, Gebhardt - Heinlein 0:3, Beitzinger - Buckreus 3:2, Stöcklein - Martin 1:3, Kotschenreuther - Wich 0:3, Zwosta - Sünkel 3:0, Kolb - Weißbach 3:0, Gebhardt - Buckreus 1:3, Beitzinger - Heinlein 2:3, Stöcklein - Wich 1:3, Kotschenreuther - Martin 2:3, Zwosta - Weißbach 3:1, Kolb - Sünkel 1:3.



FC Nordhalben - TV Rehau 6:9

In diesem Kellerduell wollten die Nordhalbener unbedingt den zweiten Saisonsieg einfahren. Das Treffen begann auch vielversprechend für den FC, denn nach der 2:1-Doppelführung bauten Thomas Schneider, Benjamin Stumpf und Gerd Hornfeck in den Einzeln den Vorsprung auf 5:2 aus. Doch nun rissen die Gäste das Geschehen an sich und landeten gleich sechs Siege in Serie. Nach diesem 5:8-Rückstand verkürzte zwar der junge Manuel Pötzl, doch zu mehr reichte es am Ende nicht mehr.



Ergebnisse : Schneider/Wachter - Hertel/Riedl 3:0, Stumpf/Kürschner - Geymeier/ Flämmer 3:0, Hornfeck/Pötzl - Plass/Schöpf 0:3, Schneider - Flämmer 3:1, Wachter - Geymeier 1:3, Stumpf - Plass 3:1, Hornfeck - Hertel 3:0, Pötzl - Riedl 1:3, Kürschner - Schöpf 0:3, Schneider - Geymeier 1:3, Wachter - Flämmer 2:3, Stumpf - Hertel 1:3, Hornfeck - Plass 1:3, Pötzl - Schöpf 3:0, Kürschner - Riedl 0:3.