3. Bezirksliga Damen: Topteams geben sich keine Blöße

Mit zwei Siegen marschieren die Damen des TSV Windheim in der 3. Bezirksliga weiter vorneweg. Der SV Berg II ist aber mit drei weniger ausgetragenen Spielen und fünf Punkten Rückstand weiter in Lauerstellung. Genauso wie der SC Haßlach nach einen Heimsieg über die TS Kronach. Gleich dreimal innerhalb weniger Tage musste der TV Marienroth antreten. Außer einem Kantersieg gegen Schlusslicht TSV Steinberg III sprang aber kein weiterer Zähler dabei heraus.



TSV Steinberg II - TSV Windheim 2:8



Der TSV Steinberg hielt zunächst noch gut mit gegen den Tabellenführer. Das Eingangsdoppel ging erst nach dem Entscheidungssatz verloren. In den Einzeln zeigte sich aber die Überlegenheit der Windheimer. Völk, Vetterdietz und Backer blieben ungeschlagen. Nur Löffler musste eine Niederlage gegen Hohenberger einstecken.



Ergebnisse: Wachter/Schneider - Backer/Löffler 2:3, Müller/Hohenberger - Vetterdietz/Völk 3:1, Müller - Völk 2:3, Wachter - Vetterdietz 0:3, Hohenberger - Löffler 3:0, Schneider - Backer 1:3, Müller - Vetterdietz 2:3, Wachter - Völk 0:3, Hohenberger - Backer 1:3, Schneider - Löffler 1:3.



SC Haßlach - TS Kronach II 8:5



Fünf Sätze benötigte das Kronacher Duo Brückner/Babinski, um das erste Doppel für sich zu entscheiden. Danach dominierte aber der Tabellenzweite und drehte die Partie zum 4:1. Nachdem Seiler zwischenzeitlich auf 4:2 verkürzt hatte, sahen die Haßlacher nach zwei weiteren Erfolgen schon wie der sichere Sieger aus (6:2). Doch Seiler, Klumpp und Brückner brachten die Gäste noch einmal auf 6:5 heran. Mit zwei Siegen machten Eisenbeiß und die mit 3,5 Punkten beste Spielerin des Tages, Sabine Baumann, den Heimsieg für den SC allerdings klar.



Ergebnisse: Eisenbeiß/Martin - Brückner/Babinsky 2:3, Baumann/Toth - Seiler/Klumpp 3:0, Eisenbeiß - Babinsky 3:0, Baumann - Brückner 3:2, Toth - Klumpp 3:0, Martin - Seiler 0:3, Eisenbeiß - Brückner 3:1, Baumann - Babinsky 3:0, Toth - Seiler 2:3, Martin - Kumpp 2:3, Toth - Brückner 1:3, Eisenbeiß - Seiler 3:1, Baumann - Klumpp 3:1.

TV Marienroth - TSV Steinberg III 8:0



Die Damen des TV Marienroth erteilten dem Tabellenletzten die Höchststrafe. Fünf Duelle endeten dabei klar für die Gastgeber. Nur Lisa Wachter hielt Anni Fiedler bis zum Entscheidungssatz in Atem, musste sich dann dennoch knapp geschlagen geben.



Ergebnisse: A. Fiedler/Hofmann - D. Wachter/Schneider 3:1, Kirchner/L. Fiedler - L. Wachter/Hohenberger 3:0, A. Fiedler - D. Wachter 3:0, Kirchner - L. Wachter 3:0, Hofmann - Schneider 3:0, L. Fiedler - Hohenberger 3:0, A. Fiedler - L. Wachter 3:2, Kirchner - D. Wachter 3:1.

SV Friesen - SV Fischbach 2:8



Im ersten Tagesdoppel lieferten sich die Friesener Fischer-Weiß und Schüsser ein spannendes Spiel mit Kastner und Tittel. Nach fünf Sätzen, von denen zwei in die Verlängerung gingen, behielten die Friesener die Oberhand. Anschließend holten die Gäste jedoch sieben Punkte in Folge, womit die Begegnung bereits entschieden war und der Einzel-Erfolg von Schüsser nur Ergebniskorrektur.



Ergebnisse: Fischer-Weiß/Schüsser - Kastner/Tittel 3:2, Fischer/Förtsch - Ludwig/Neumann 1:3, Fischer-Weiß - Tittel 0:3, Fischer - Kastner 1:3, Schüsser - Neumann 0:3, Förtsch - Ludwig 0:3, Fischer-Weiß - Kastner 2:3, Fischer - Tittel 0:3, Schüsser - Ludwig 3:2, Förtsch - Neumann 0:3.

TSV Windheim - TV Marienroth 8:4



Nach den Doppeln legte der TSV Windheim zunächst mit drei Einzel-Siegen auf 4:1 vor. Diesen komfortablen Vorsprung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen. Zwar sammelten Annie Fiedler und die mit 2,5 Punkten beste Gäste-Spielerin Anja Hofmann noch drei Punkte für Marienroth, die Windheimer brachten aber auch dank der drei Einzel-Erfolge von Melanie Neubauer den Sieg sicher nach Hause.



Ergebnisse: Neubauer/Backer - A. Fiedler/Hofmann 0:3, Vetterdietz/Völk - Kirchner/L. Fiedler 3:1, Neubauer - Kirchner 3:2, Vetterdietz - A. Fiedler 3:0, Völk - L. Fiedler 3:1, Backer - Hofmann 1:3, Neubauer - A. Fiedler 3:1, Vetterdietz - Kirchner 3:0, Völk - Hofmann 2:3, Backer - L. Fiedler 3:0, Völk - A. Fiedler 2:3, Neubauer - Hofmann 3:1.

SV Berg II - TV Marienroth 8:6

Die Marienrotherinnen lieferten sich eine spannende und abwechslungsreiche Partie mit dem Tabellendritten. Gleich viermal wechselte im Lauf der Begegnung die Führung. Zu Beginn des dritten Einzel-Durchgangs lagen die Gäste noch mit 6:5 in Führung. Die drei letzten Einzel gingen jedoch allesamt an den SV Berg, der damit die zwei Punkte bei sich behielt. Beste Spielerin beim TV war Anni Fiedler mit 2,5 Punkten.



Ergebnisse: Hannemann/Edelmann - A. Fiedler/Hofmann 1:3, Simon/Wohlrab - Kirchner/L. Fiedler 3:0, Simon - Kirchner 1:3, Hannemann - A. Fiedler 1:3, Wohlrab - L. Fiedler 3:1, Edelmann - Hofmann 3:0, Simon - A. Fiedler 3:1, Hannemann - Kirchner 1:3, Wohlrab - Hofmann 3:1, Edelmann - L. Fiedler 2:3, Wohlrab - A. Fiedler 2:3, Simon - Hofmann 3:0, Hannemann - L. Fiedler 3:0, Edelmann - Kirchner 3:1. dob