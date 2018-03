2. Damen-Bezirksliga: TSV Steinberg und SG Neuses gewinnen auswärts

Die beiden Kronacher Teams waren in der 2. Damen-Bezirksliga Ost erfolgreich. Während der TSV Steinberg als Tabellenzweiter beim Schlusslicht in Rugendorf auftrumpfte, behielt die SG Neuses (7.) beim TV Konradsreuth II (8.) die Oberhand.



TTC Rugendorf - TSV Steinberg 2:8



Nach diesem erwarteten Auswärtssieg benötigt Steinberg am kommenden Samstag um 14 Uhr zu Hause im letzten Saisonspiel gegen den TSV Hof noch einen Punkt zur Vizemeisterschaft. Rugendorf war kein echter Prüfstein, denn ein Doppel und vier Einzel wurden ohne jeglichen Satzverlust absolviert. Paroli konnte den Gästen nur die Rugendorferin Stefanie Beyerlein, die ihr zwei Einzel gewann, bieten.



Ergebnisse: Adam/Beyerlein - Peter/Baumgärtner 2:3, Vorwerk/Löffler - Fugmann/Baierlipp 0:3, Adam - Peter 1:3, Bayerlein - Fugmann 3:0, Vorwerk - Baierlipp 0:3, Löffler - Baumgärtner 1:3, Adam - Fugmann 0:3, Beyerlein - Peter 3:0, Vorwerk - Baumgärtner 0:3, Löffler - Baierlipp 0:3.



TV Konradsreuth II - SG Neuses 6:8



Neuses startete mit dem Gewinn der beiden Doppel in die Partie und hatte diese Führung nach den folgenden sechs Paarungen Erfolg versprechend auf 6:2 ausgebaut. Als vieles auf einen deutlichen Auswärtssieg hindeutete, stemmte sich Konradsreuth gegen die drohende Schlappe. Und siehe da: Mit vier Siegen nacheinander hatte das Heimteam plötzlich den 6:6-Gleichstand geschafft. In der Schlussphase konnte aber Gisela Schrafft nach dem 1:2-Satzrückstand das Blatt noch wenden und schließlich war es Doris Gareis, die den achten Siegpunkt für die SG perfekt machte.



Ergebnisse: Unglaub/Blechschmidt - Gareis/Schrafft 1:3, Bobrich/Schmitt - Bauernsachs-Seidl/Kleylein 2:3, Unglaub - Gareis 3:0, Bobrich - Bauernsachs-Seidl 1:3, Schmitt - Schrafft 3:0, Blechschmidt - Kleylein 2:3, Unglaub - Bauernsachs-Seidl 0:3, Bobrich - Gareis 1:3, Schmitt - Kleylein 3:1, Bleschmidt - Schrafft 3:1, Schmitt - Bauernsachs-Seidl 3:2, Unglaub - Kleylein 3:2, Bobrich - Schrafft 2:3, Blechschmidt - Gareis 0:3. hf