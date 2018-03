2. Bundesliga: Zwei Siege führen den RVC Steinwiesen auf Platz 3

Nach dem erfolgreichen Start in die Radball-Saison der 2. Bundesliga Nord als Tabellenführer folgte für Markus Michel und Sebastian Rehmet vom Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen der Rückfall auf den vierten Rang. Nach dem dritten Spieltag rückten die beiden aber vor auf den dritten Tabellenplatz, denn in Leipzig folgten einer knappen Auftaktniederlage zwei Siege.



RVC Steinwiesen - PSV Magdeburg 3:4



Gegen den Tabellenführer haben Michel und Rehmet die Anfangsphase regelrecht verschlafen. So lagen sie nach nicht einmal fünf Spielminuten schon mit 0:4 hinten. Als sie diesen Schock verdaut hatten, fanden beide zu zurück ins Spiel und erzielten bis zur Halbzeit noch drei Treffer. Diesen Schwung wollten sie in die zweite Hälfte mitnehmen. Doch das Team aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt unterband den Steinwiesener Spielaufbau immer wieder mit Fouls. Hinzu kam schließlich noch Pech, denn dreimal traf der RVC nur den Pfosten, so dass der verdiente Ausgleich letztlich ausblieb.



RVC Steinwiesen - RCT Hannover 4:3



Gegen die Niedersachsen versuchten die Rodachtaler von Beginn an, das Geschehen in die Hand zu nehmen. Allerdings fehlte es oftmals an der notwendigen Aggressivität. Zwar ging der RVC stets in Führung, doch folgte postwendend der Ausgleich. Zum Siegtreffer führte ein Vier-Meter-Strafstoß in der Schlussphase der Begegnung.



RVC Steinwiesen - Lostau 5:0



Gegen das zweite Team aus Sachsen-Anhalt an diesem Tag ließen Michel und Rehmet nichts anbrennen. Nach drei gelungenen Einzelaktionen führte der RVC beruhigend mit 3:0 zur Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff setzten die Steinwiesener den Angriffswirbel gegen das Schlusslicht fort. Allerdings fielen nur noch zwei Treffer, weil mehrmals der Pfosten im Weg stand.



Am nächsten Spieltag, am 12. Mai, genießt der RVC Steinwiesen Heimrecht. Gegner sind dann Leipzig, Lückersdorf, Berlin und Großkoschen.



Bezirksliga

Bereits am Sonntag findet ab 9 Uhr der vierte von sechs Spieltagen in der Bezirksliga Oberfranken statt. Für die Gastgeber gehen die Formationen Roland Schneider/Dominik Beiergrößlein (Steinwiesen IV) und Tobias Kuhnlein/Jonas Rebhan (Steinwiesen V) an den Start.



Gegner in der Steinwiesener Turnhalle sind der TSV Hof, RVC Burgkunstadt V, RKB Gaustadt V und VI. Die beiden heimischen Teams belegen in dem Zwölfer-Mannschaftsfeld die Plätze 5 und 6 (je 20 Punkte).