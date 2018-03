2. Bezirksliga: TSV Teuschnitz verspielt Führung gegen SV Holenbrunn

Einen klaren 9:2-Heimsieg feierten in der 2. Bezirksliga Ost die Herren des TTC Alexanderhütte (3.) gegen den Hinterbänkler TTC Au. Der TSV Teuschnitz (4.) kam gegen den SV Holenbrunn (8.) trotz einer 8:5-Führung über ein Unentschieden nicht hinaus.



TSV Teuschnitz - SV Holenbrunn 8:8



Während die Gäste in Bestbesetzung antraten, mussten die Hausherren auf die Stammspieler Johannes Scherbel und Andre Jungkunz verzichten. Da die beiden heimischen Ersatzspieler leer ausgingen, kam dies Holenbrunn sehr zugute. Zunächst kam aber Teuschnitz besser ins Spiel, denn nach dem 1:2-Satzrückstand wurde mit dem Gewinn der ersten vier Einzel der Hebel zur 5:2-Führung umgelegt. Friedel Tomaschko, Bernd Jungkunz und Peter Daum mit ihrem jeweils zweiten Einzelerfolg stellten in der Folge den 8:5-Vorsprung her. Doch dann folgten drei Niederlagen in Serie für die TSV-Herren.



Ergebnisse: Fröba/B. Jungkunz - Götz/Nippa 3:1, Tomaschko/L. Junkunz - Zima/Cernak 2:3, Daum/K. Scherbel - Dvorak /Traznik 1:3, Tomaschko - Dvorak 3:2, Fröba - Zima 3:2, B. Jungkunz - Nippa 3:0, Daum - Götz 3:0, Scherbel - Traznik 0:3, L. Jungkunz - Cernak 1:3, Tomaschko - Zima 3:2, Fröba - Dvorak 2:3, B. Jungkunz - Götz 3:0, Daum - Nippa 3:0, Scherbel - Cernak 0:3, L. Jungkunz - Traznik 0:3, Fröba/B. Jungkunz - Zima/Cernak 1:3. hf



TTC Alexanderhütte - TTC Au 9:2



Alexanderhütte hatte durch zwei Doppelsiege den besseren Start, obwohl die favorisierten Mario Schmidt und Rene Haker dem stark aufspielenden Duo Fabian Murrmann und Sven Meister den Vortritt lassen mussten. In seinem ersten Einzel revanchierte sich Schmidt gegen den chancenlosen Andre Hammerlindl. In einem engen Spiel musste Klaus Knabner dem starken Frank Feick zum Sieg gratulieren. Micha Peterhänsel drehte einen 0:2-Satzrückstand gegen Meister, ehe Marco Peterhänsel gegen Murrmann zum 5:2 nachlegte. Mühe hatte Haker gegen Maximilian Wenicker, denn auch hier setzte sich der Heimakteur erst im fünften Satz durch. Wenig anbrennen ließ Michael Blüchel im Duell mit Uwe Stengl. Auf hohem Niveau stand das Spitzenspiel von Schmidt und Feick, in dem der Hüttner knapp die Oberhand behielt. Den Schlusspunkt setzte Knabner mit einem glücklichen Sieg gegen Hammerlindl.



Ergebnisse: Schmidt/Haker - Murrmann/Meister 1:3, Peterhänsel/Peterhänsel - Feick/ Hammerlindl 3:1, Knabner/ Blüchel - Stengl/Wenicker 3:0, Schmidt - Hammerlindl 3:0, Knabner - Feick 2:3, Micha Peterhänsel - Meister 3:2, Marco Peterhänsel - Murrmann 3:1, Haker - Wenicker 3:2, Blüchel - Stengl 3:1, Schmidt - Feick 3:2, Knabner - Hammerlindl 3:2. kna