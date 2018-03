2. Bezirksliga Herren: TTC Au kann doch noch siegen

Der TTC Au hat sich in der 2. Bezirksliga der Herren im Abstiegskampf zurückgemeldet. Da der Tabellenachte SV Holenbrunn in Rugendorf unterlag, rückten die Auer bis auf zwei Punkte zum Nicht-Abstiegsplatz heran. Die beiden weiteren Vertreter des Kreises Kronach gingen an diesem Spieltag jeweils leer aus.



TTC Au - TV Marktleugast 9:7

Die Auer starteten mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Doppeln in diese Partie. Nur das Duo Stengel/Wenicker holte einen Punkt für die Heimmannschaft. In den Einzeln glich Feick nach einer spannenden Auseinandersetzung nach dem Entscheidungssatz zum 2:2 aus. Seine Mannschaftskollegen Hammerlind, Murrmann und Meister brachten Au anschließend mit 5:2 in Führung. Die im Doppel noch erfolgreichen Stengel und Wenicker brachten mit ihren Niederlagen den TV wieder auf 5:4 heran. Die Auer stellten in der Folge zweimal den Zwei-Punkte-Vorsprung wieder her, ehe Völtl und dann Döring mit ihren Siegen zum 7:7 ausglichen. Im letzten Einzel brachte Wenicker den TTC abermals in Führung. Die Entscheidung fiel dann im letzten Doppel des Tages erst nach dem fünften Satz zugunsten der Auer.



Ergebnisse: Feick/Hammerlind - Jeziorski/Döring 1:3, Murrmann/Meister - Maly/Kl. Kleszcz 1:3, Stengel/Wenicker - Freimuth/Ke. Kleszcz 3:0, Feick - Freimuth 3:2, Hammerlind - Maly 3:0, Murrmann - Völtl 3:1, Meister - Jeziorski 3:0, Stengel - Kl. Kleszcz 2:3, Wenicker - Döring 1:3, Feick - Maly 3:0, Hammerlind - Freimuth 1:3, Murrmann - Jeziorski 3:2, Meister - Völtl 2:3, Stengel - Döring 0:3, Wenicker - Kl. Klezcz 3:1, Feick/Hammerlind - Maly/Kl. Kleszcz 3:2.



TSV Zell - TTC Alexanderhütte 9:5



Durch Siege von Schmidt/Hacker und Peterhänsel/Haag lagen die Gäste nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Nachdem Knabner gegen Alexander Heinold unterlag, stellte Schmidt diese zwar wieder her, anschließend zog Zell mit drei Erfolgen mit 5:3 davon. Blüchel und Knabner brachten den TTC zwar jeweils nochmal auf einen Punkt heran, die letzten drei Einzel der Begegnung gingen jedoch allesamt an die Gastgeber.



Ergebnisse: A. Heinold/Wenig - Knabner/Blüchel 3:1, Rotsching/Kaminski - Schmidt/Haker 1:3, K. Heinold/Bauer - Peterhänsel/Haag 2:3, A. Heinold - Knabner 3:0, Rotsching - Schmidt 0:3, K. Heinold - Haker 3:0, Wenig - Peterhänsel 3:2, Kaminski - Haag 3:2, Bauer - Blüchel 0:3, A. Heinold - Schmidt 3:0, Rotsching - Knabner 1:3, K. Heinold - Peterhänsel 3:1, Wenig - Haker 3:2, Kaminski - Blüchel 3:1.



TSV Teuschnitz - TV Konradsreuth 7:9



Lange Zeit hielten die Teuschnitzer gegen den Tabellenführer mit. Fröba und Scherbel brachten den TSV im ersten Doppel in Führung. Zwar unterlagen danach Tomaschko und Lothar Jungkunz knapp im Entscheidungssatz und auch Daum und Andre Jungkunz steckten eine deutliche Niederlage ein, in den Einzeln folgten jedoch zunächst vier Siege in Serie für Teuschnitz, die zum 5:2 führten. Die Gäste antworteten erst in Person von Wrobel, der Andre Jungkunz bezwang, und drei weiteren Erfolgen. Scherbel und Daum brachten die Gastgeber abermals mit 7:6 in Front, Andre und Lothar Jungkunz verloren aber auch ihre zweiten Duelle des Tages. Die Entscheidung fiel im letzten Doppel, als Fröba und Scherbel knapp unterlagen.



Ergebnisse: Fröba/Scherbel - Wiggers/Wrobel 3:1, Tomaschko/L. Jungkunz - Steinmeyer/Söllner 2:3, Daum/A. Jungkunz - Stelzer/Müller 0:3, Tomaschko - Wiggers 3:1, Fröba - Steinmeyer 3:2, Scherbel - Söllner 3:1, Daum - Stelzer 3:0, A. Jungkunz - Wrobel 2:3, L. Jungkunz - Müller 0:3, Tomaschko - Steinmeyer 0:3, Fröba - Wiggers 0:3, Scherbel - Stelzer 3:2, Daum - Söllner 3:1, A. Jungkunz - Müller 1:3, L. Jungkunz - Wrobel 1:3, Fröba/Scherbel - Steinmeyer/Söllner 2:3. dob