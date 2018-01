0816 Gloschberch gewinnt den Nordwald-Soccer-Cup

Der Nordwald-Soccer-Cup des FC-Bayern- München-Fanclub Nordhalben ging in diesem Jahr an die Mannschaft von 0816 Gloschberch. Nach insgesamt 56 Turnierspielen setzte sie sich im Finale gegen den FC Balla Balla mit 3:1 durch.



Beim traditionellen Gauditurnier war bereits lange vor dem Turnier der Zuspruch wieder enorm, so dass man einigen interessierten Mannschaften absagen musste. Organisator Benjamin Stumpf meinte, dass sich der Turnierplan mit 20 Mannschaften in den vergangenen Jahren bewährt habe.



Nicht nur reine Gauditeams

Das Teilnehmerfeld war wiederum unterschiedlich besetzt und erstreckte sich von Spaßtruppen bis hin zu Mannschaften, in denen auch höherklassige aktive Fußballer kickten. Das Turnier wurde nach den klassischen Hallenregeln gespielt. Die Partien dauerten jeweils neun Minuten. Das Finale ging über zweimal sieben Minuten.



Im ersten Viertelfinalspiel unterlagen Die Stolperer gegen Die Turnierleitung zahlt mit 0:3. Der FC Balla Balla setzte sich knapp mit 2:1 gegen die Kneipenkicker durch. Mit dem gleichen Ergebnis behielt 0816 Gloschberch die Oberhand gegen das Dreamteam Neuses. Schließlich hatten die Klebrigen Banditen kein Problem mit dem Golger-Heiger-Fanclub und siegten 3:0.



Entscheidung aus neun Metern

Während im ersten Halbfinale der FC Balla Balla gegen Die Turnierleitung zahlt mit 2:1 siegte, musste das zweite Halbfinale im Neun-Meter-Schießen entschieden werden. Dabei setzte sich der spätere Turniergewinner 0816 Gloschberch gegen die Klebrigen Banditen mit 5:3 durch. Im Spiel um Platz 3 siegte Die Turnierleitung zahlt gegen die Klebrigen Banditen mit 4:2.



Zwischen der Vorrunde und der Endrunde trat diesmal in einem 15-minütigen Showact die Cheerleader-Gruppe Hof auf. Nach der Siegerehrung in der Nordwaldhalle fanden sich die Teilnehmer und Fans im "Haus des Gastes" ein, wo die Aftershowparty stattfand.