Spirituelle Klangmassage mit perfektem Chorgesang in Kronacher Stadtpfarrkirche

Einen schöneren Einstieg in die Adventszeit hätte sich Hausherr und Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber für seine Kirche sicher nicht vorstellen können: die Augsburger Domsingknaben genießen international einen exzellenten Ruf, sie konzertieren mit Dirigenten von Weltrang, Tourneen führen sie bis nach Südamerika und China. Sie sangen im Opernhaus und im Herkulessaal in München, in Kathedralen und jetzt in der Kronacher Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer, die sich akustisch auf Augenhöhe mit den großen Spielstätten erwies. Auch das Blechbläser-Ensemble der Berufsfachschule für Musik mit Sitz in Kronach präsentierte sich als ebenbürtiger Begleiter.



Der Weg der Domsingknaben nach Kronach führte über den hier gebürtigen Komponisten Max Baumann. Zu dessen 100. Geburtstag fand in den vergangenen Wochen eine Veranstaltungsreihe mit Konzerten, Vorträgen und einer Ausstellung statt. Viele ehemalige Weggefährten und Schüler gaben Baumann die Ehre und jetzt, als abschließender Höhepunkt, kam auch Reinhard Kammler mit seinen musikalischen Zöglingen angereist. Der Domkapellmeister hatte als Student die Bekanntschaft mit Baumann gemacht und mit ihm in gemeinsamen Projekten in Berlin zusammengearbeitet. Für ihn sei das Konzert in Kronach ein Herzensanliegen gewesen. Für die Feierlichkeiten war es der krönende Abschluss.



Melodische Ausrufezeichen

Gregorianische Gesänge entwickelten sich ab dem 7. Jahrhundert. Der Cantus Gregorianus zu vier Stimmen "Alma redemptoris mater" von Felice Aneria sowie zwei Stücke von William Byrd entstanden fast 1000 Jahre später in der Renaissance. Wie sich die Weiterentwicklung einer Gattung über weitere 300 Jahre anhört, war bei den darauf folgenden Baumann-Werken nachzuempfinden: Kyrie-Gloria aus der Missa op. 39, Ave Maria op. 43 und Salve Regina op. 60. Baumann wahrt die äußere traditionelle Form, füllt sie aber mit den neuen Klangmöglichkeiten der Moderne.



Später bei der Kantate op. 96 "Tochter Zion freue dich" kehrt er das Prinzip um: Den alten überlieferten Liedern, wie "Tochter Zion" von Händel oder "Hört der Engel neue Lieder" zieht er neue Gewänder an. "Adeste fideles" - nun freut euch, ihr Christen - Baumann scheut sich nicht, dieser Freude pompös Ausdruck zu verleihen. Bei "Schlaf mein Kindlein" bereiten die Tuben und Posaunen ein tiefes weiches Klangbett, über das sich die hohen Liedstimmen wie eine leichte Federdecke legen. Energisch, fast abgehackt gestaltet er "Heut ist geborn ein Kindelein", als ob er die Tatsache der Geburt Jesu nach jedem Takt mit einem Ausrufzeichen unterstreichen wolle.



Schimmernden Glanz

Chor und Blechbläser-Ensemble harmonieren perfekt. Vom hellsten Kindersopran bis zum sonoren Bass decken die Stimmen der Chorsänger alles ab, was die Entwicklungsstadien bieten. Diese jungen Stimmen verleihen der Musik eine extra Güte und einen schimmernden Glanz, der Hörgenuss ist überwältigend. Zumal Kammler den gesamten Kirchenraum in die Aufführung mit einbezieht. Den Anfang machte eine siebenköpfige Formation der älteren Sänger im Altarraum, danach erklang der Chor aus den Tiefen des hinteren Kirchenschiffs.



Musikalisches Triptychon

Den zweiten Teil der Renaissance-Choräle gestaltete er wie ein musikalisches Triptychon, indem er die Sänger auf die beiden Seitenschiffe und den Altarraum verteilte. Die Musik klang wie aus einem Soundsystem mit drei Lautsprechern, die Wirkung war die einer Klangmassage. Die musikalische Vollendung entfaltete eine spirituelle Wirkung, die bei den Zuhörern ankam. Sehr langer Applaus und Standing Ovations begleiteten die Sänger und Blechbläser bei ihrem Auszug.