Sozialprojekt geht in dritte Runde

Licht aus, Film ab: Echtes Kino-Feeling - mit kalten Getränken, frisch zubereitetem Popcorn, gemütlichen Sitzen und einer Riesenleinwand: Das gab es beim gemeinsamen Abschluss des Projektjahrs "Jung und alt - gemeinsam Hand in Hand" 2017.



Im Festsaal des BRK-Seniorenhauses Ludwigsstadt machten sich an die 40 Heimbewohner mit den Azubis von Heinz Glas einen gemütlichen Film-Nachmittag. In trauter Runde schaute man gemeinsam den Kinofilm "Das Labyrinth der Wörter" über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Germain (Gérard Depardieu) und Margueritte (Gisèle Casadeus), die über 40 Jahre auseinander liegen.



Zur Förderung der sozialen Kompetenz

Über diesen "schlappen" Altersunterschied können die Projektteilnehmer nur milde lächeln; trennen diese doch zum Teil rund 75 Jahre. Das Projekt war 2016 vom BRK-Netzwerk "Lebensqualität für Generationen" (LQG) mit seinem Kooperationspartner, dem Kleintettauer Glashersteller, zur Förderung der sozialen Kompetenz für Azubis gestartet worden.



Aufgrund des großen Zuspruchs wurde dieses heuer mit einer Reihe gemeinsamer Aktivitäten und Treffen fortgeführt. Hierzu zählten etwa die Auftaktveranstaltung mit einem ersten Kennenlernen wie auch ein begeistert aufgenommener Erlebnisausflug zu den Hochlandrindern.



Ein Höhepunkt war die Mitwirkung der jungen Leute am Sommerfest im BRK-Seniorenheim. Hierfür gestalteten sie beispielsweise einen Sinnesparcours, wobei es unter anderem galt, Parfüms am Duft zu erkennen, die unterschiedlichen Flakon-Oberflächen zu erfühlen und deren unterschiedlichen Klänge wahrzunehmen. Weiter hatten sie Bilder mit "Fehlern" vorbereitet, die von den Senioren entdeckt werden sollten. Eine leckere Angelegenheit war das Erschmecken von Hochland-Wurstspezialitäten. Lustig ging es beim Spiel des Seniorenhauses zu, bei dem Gesichter mit dem Wasserschlauch vom Rasierschaum "befreit" werden mussten.



An all diese schönen Aktionen erinnerten eingangs Laura Vogler, die mit Jenny Rebhan von Heinz Glas für die Organisation des Mehrgenerationen-Projekts verantwortlich zeichnet, sowie LQG-Mitarbeiterin Annett Schlegel mit einer Bilder-Präsentation. Beim Abschlussnachmittag überreichte Schlegel allen Azubis ihr Zertifikat für ihren ehrenamtlichen Einsatz.



Vorteile für beide Seiten

"Das das Projekt auch heuer wieder von allen Seiten dankend angenommen wurde, soll es auch 2018 weitergeführt werden", erklärte Schlegel, die sich vom Sinn des auf freiwilliger Basis erfolgenden Projekts überzeugt zeigt. Ihrer Meinung nach handele es sich dabei um eine Win-Win-Situation. Die jungen Leute entwickelten durch den Umgang mit den älteren Menschen Kompetenzen wie Disziplin, Teamfähigkeit, Selbstwertgefühl, Hilfsbereitschaft, Empathie, Toleranz sowie Wertschätzung. Sie erführen, wie man Freude schenken könne, Hilfe und Unterstützung. Sie erlebten aber auch Leid, Einschränkungen und vielleicht auch Erfahrungen mit dem Tod - eben ein Geben und Nehmen.



Für die Senioren wiederum stellten - wie auch Heimleiter Peter Schulz bestätigte - die gemeinsamen Unternehmungen mit den jungen Leuten eine große Freude und Abwechslung im Alltag dar. "Die Azubis erhalten für ihren Einsatz viel zurück: Dankbarkeit und das schöne Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Gleichzeitig können sie vielleicht vorhandene Vorbehalte gegenüber Altenheimen ablegen. Es kann im Altenheim nämlich auch lustig sein und wir haben auch Spaß zusammen", bekundete er.



Jenny Rebhan und Laura Vogler betonten, dass soziale Kompetenzen im Berufsleben immer wichtiger würden. Für das Unternehmen sei die Teilnahme daher keineswegs verlorene Zeit. Und die Senioren? Denen stand die Freude über die Fortsetzung ins Gesicht geschrieben. Auf in die dritte Runde!