"Solches Buch war schon immer ein Thema"

532 - so viele Gefallene und Vermisste des 2. Weltkriegs sind auf dem Kronacher Kriegerdenkmal unterhalb der Festung Rosenberg dokumentiert. Es handelt sich dabei um die Anzahl aus der Stadt Kronach - vor den erfolgten Eingemeindungen. Hinzu kommen - so Heinz Hausmann - 538 Verstorbene aus den jetzt eingemeindeten Kronacher Stadtteilen. Insgesamt seien es damit über 1000 Männer aus dem Stadtgebiet gewesen, die im 2. Weltkrieg ihr Leben gelassen haben.



Auf Hausmanns Initiative und Anregung entstand ein Gedenkbuch, in dem - soweit recherchierbar beziehungsweise vorhanden - Geburts- und Sterbedaten über 400 dieser Kronacher mit einem Bild sowie einem Vermerk zu ihrem "Todesumstand" festgehalten sind. Das Buch befindet sich seit Montag in der Annakapelle, wo es eingesehen werden kann.

"Es handelt sich nicht um ein Heldenbuch", betont Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer, der die zeit- und arbeitsaufwändige Recherche oblag. Vielmehr wolle man damit an die Verstorbenen erinnern und ihrer gedenken. Ursprünglich sollten ausschließlich vermisste und gefallene Kronacher Soldaten aufgenommen werden. Dann aber entschloss man sich, das ganze "Spektrum" der Toten des 2. Weltkriegs festzuhalten. Hierfür konnten Unterlagen von der Stadt Kronach und der evangelischen Christuskirche sowie Aufzeichnungen der katholischen Pfarrei St. Johannes - speziell einer Sammlung des damaligen Pfarrers nach dem Krieg - verwendet werden. Unterstützung kam von Christian Porzelt, der die Toten alphabetisch sortiert in einer Excel-Datei festhielt.

"Unser Buch hat versucht, soweit möglich alles zu erfassen, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit", betont Staufer-Neubauer. Tradition beim alljährlichen - wieder am kommenden Sonntag stattfindenden - Melchior-Otto-Tag ist es, dass nach dem Gottesdienst Bürgermeister, Stadtrat sowie Pfarrgemeinderat beziehungsweise der Kirchenvorstand beider Kronacher Kirchen Probleme und Anliegen der Stadt gemeinsam diskutieren.

"Bei diesen Zusammenkünften war eigentlich ein solches Buch schon immer ein Thema", erklärt Hausmann. Durch die eigene Familiengeschichte und Erzählungen der Kriegsgeneration sei ihm das seit jeher eine Herzensangelegenheit. Fast in jedem Ort im Landkreis gibt es ein Kriegerdenkmal - so auch in Kronach sowie in elf der insgesamt 13 Stadtteile. Früher hätten sich - laut Hausmann - auch ein großes Soldatenkreuz in der Stadtpfarrkirche sowie eine Tafel im alten Rathaus befunden, versehen mit den Namen der Verstorbenen. In der Christuskirche sind in einem Buch die Toten des 2. Weltkriegs der evangelischen Gemeinde aufgeführt, während die des 1. Weltkrieges im Chor auf einer steinernen Gedenktafel festgehalten sind.

"Die Betroffenheit unserer Konfirmanden ist immer groß, wenn wir das Buch anschauen", erzählt Dekanin Dorothea Richter. Dabei erschüttere diese vor allem das junge Alter, mit denen sie zu "Kanonenfutter" geworden seien. Richter, deren Vater bereits mit 17 Jahren eingezogen wurde, würdigte die von der Pastoralreferentin geleistete immense Kleinarbeit und deren Geduld. Entstanden sei dabei ein "Gedächtnis der ganzen Stadt" - ohne Wertung! Dem schloss sich Regionaldekan Thomas Teuchgräber an, dessen Großvater im Januar 1945 kurz vor Kriegsende sein Leben verlor. "Mein Vater hat seinen Vater nicht kennengelernt. Mein Großvater starb, als mein Vater erst zwei Jahre alt war", bedauerte er. Mit dem Werk würden die Toten konkreter und träten ein Stück weit aus ihrer Anonymität. Daher sei dieses Buch so wichtig - gerade in der jetzigen Zeit voller rechter Hassideologien, Hetze und Stimmungsmache.

Finanziert wird das Buch, das es nur in dieser einen Auflage in der Annakapelle gibt, zu vier gleichen Anteilen von der Katholischen Erwachsenenbildung Kronach, der evangelischen Gemeinde, der katholischen Pfarrei Kronach sowie der Stadt Kronach.

3. Bürgermeister Markus Wich zeigte sich dankbar, dass über 70 Jahre nach Kriegsende eine bisherige Lücke in der Aufarbeitung zumindest teilweise geschlossen werden könne. Ein großes Dankeschön galt Wolfgang Hümmer, der für die Stahlkonstruktion als Buchunterlage verantwortlich zeichnet. Hierfür stellte er keinerlei Kosten - auch nicht für den Einbau - in Rechnung. "Es ist mir ein Herzensanliegen, einen Beitrag hierzu zu leisten", bekundete er. Verbunden sind die Buch-Seiten im Din A4-Format mit zwei großen, auf der Stahlkonstruktion befestigten Ringen, was ein leichtes Umblättern ermöglicht. Für die bewusst schlichte Gestaltung zeichnet "AU-Design" Annette Urban verantwortlich. "Das Werk ging mir sehr nahe. Da sind so viele junge Männer dabei, die jünger als meine eigenen Kinder sind. Ich war so betroffen, dass ich bei der Umsetzung einmal zwei Tage Pause einlegen musste", gesteht sie. Aufgenommen sind - soweit recherchierbar beziehungsweise vorhanden - Namen und Bilder zum Gedenken der gefallenen und vermissten Soldaten der Stadt Kronach, unserer vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger, der Zwangsarbeiterinnen des KZ-Außenlagers in Gundelsdorf. Erinnert wird auch an fremde Soldaten, die in einem Kronacher Lazarett starben und hier auf dem Soldaten-Friedhof beigesetzt wurden. Ein besonderes Gedenken widmet man Matthias Kaiser sowie Herbert Susel. Kaiser wurde mit 23 Jahren am 29. November 1944 in Anklam hingerichtet, nachdem der Offizier von den Nazis wegen angeblicher "Feigheit vor dem Feind" zum Tode verurteilt worden war. Er wollte Priester werden und machte aus seinen christlichen Ansichten gegenüber dem Nazi-Regime keinen Hehl. Susel wurde in den letzen Kriegstagen auf der Nordbrücke als Deserteur aufgehängt, bis heute erinnern sich Kronacher Mitbürger an diesen schrecklichen Anblick.



Ergänzung

Falls Personen noch entsprechende Dokumente und/oder Bilder vorliegen, bittet die Pastoralreferentin, diese Unterlagen ins Pfarrbüro zu bringen. Ergänzungen oder Korrekturen des Werks seien möglich.