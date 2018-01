Sogar Trump und Merkel geben sich die Ehre

"Spiel mir das Lied vom Tod": Die weltberühmten dramatisch-aufwühlenden Klänge aus dem Italo-Western "Spiel mir das Lied vom Tod" kündigen einen mit Spannung erwarteten Besuch an. Unter polizeilichem Begleitschutz ziehen - verfolgt von vielen überraschten Augenpaaren - Angela Merkel, Kim Jong Un und Donald Trump in die Zecherhalle ein.







Beim Wefa-Fasching ist immer etwas los. Das ist bekannt und entsprechend

zahlreich kommen die Gäste. Dass aber in diesem Jahr sogar unsere

Bundeskanzlerin, der nordkoreanische Machthaber sowie der Präsident der

Vereinigten Staaten der Supergaudi ihren Besuch abstatteten, sorgte dann

aber doch für Erstaunen. Die drei Staatsoberhäupter ließen es sich nicht

nehmen, die auch in diesem Jahr wieder ausnahmslos phantasievoll maskierten

Faschingsfans persönlich zu begrüßen und einigen die Hand zu schütteln.







Hierzu zählten natürlich auch das diesjährige Prinzenpaar - ihre königlichen

Hoheiten, die zauberhafte Prinzessin Nadine I. und ihr holder Prinzgemahl

Josef I. Die beiden hochedlen Regenten waren eingangs feierlich

inthronisiert und ihren Untertanen vorgestellt worden. Die Begrüßung der

vielen Besucher oblag Ivonne Scholl-Engelhardt. Die Zweigstellenleiterin der

Wefa Kronach freute sich mit Heinz Rembor sowie - den durch den Abend

führenden - Andreas Eimecke vom Begleitenden Dienst über sage und schreibe

160 Besucher - und dies beim "Schnapszahl"-Jubiläum! So lange es die

anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Kronach - eine

Zweigstelle der Wefa Ahorn - gibt, nämlich seit 1985, wird auch alljährlich

die Faschingssause ausgerichtet - und damit seit 33 Jahren! Ein großer Dank

galt auch heuer allen, die sich wiederum seitens der großen Wefa-Familie im

Vorfeld in die Veranstaltung mit eingebracht hatten - wie auch der

Zechgemeinschaft Neukenroth, die erneut alles für den Fasching hervorragend

vorbereitet hatte. Ein besonderer Gruß galt dem Werkstatt-Rat mit dem

Vorsitzenden Martin Engelhardt sowie der Frauenbeauftragten Christin Müller.









Ein Erfolgsfaktor des sich von Anfang an größter Beliebtheit erfreuenden

närrischen Spektakels ist sicherlich auch die ganz besondere

freundschaftlich-familiäre Atmosphäre. Während es bei anderen

Faschingsveranstaltungen des Öfteren recht konventionell zugeht, kommt man

sich in der toll dekorierten Zecherhalle fast so vor wie in einem großen

Wohnzimmer. Hier fühlt man sich wie zuhause. Hier sind alle Generationen

vertreten und man sitzt - dicht an dicht beisammen. Zu den Gästen zählten

natürlich die Gastgeber - Mitarbeiter, Beschäftige und Angehörige der

Wefa-Werke I und II, des VaW-Verbunds anerkannter Werkstätten für Menschen

mit Behinderung (Carl-Link-Haus) - wie auch Abordnungen der Wefa-Hauptstelle

in Ahorn, der Lebenshilfe Kronach sowie der heilpädagogischen Einrichtung

Flößerhof St. Nepomuk in Marktrodach. Sie alle durften sich über ein

kunterbuntes Spektakel voller guter Laune und Frohsinn freuen.



Gleich zu Beginn brachte die Jugendtanzgarde Neukenroth die vielen Gäste mit

einem temperamentvollen Gardetanz gewaltig auf Betriebstemperatur. Die

zauberhaften Tanzmariechen gesellten sich auch heuer - mitsamt einer

"königlichen" Abordnung sowie weiteren Protagonisten der Neugrüede

Fousanocht - gerne zum lustigen Treiben. Natürlich hatte man seitens der

Wefa Kronach auch wieder einen Auftritt vorbereitet, der von den

Mitarbeitern wie auch den Beschäftigen vorher gemeinsam unter großem

Zeitaufwand einstudiert worden war. Doch die Mühen lohnten sich: Die

durchaus schweißaufreibende Tanz-Performance der "Wefa-Superstars" zu einer

ganzen Reihe an Rock-Klassikern riss alle mit. Das Publikum tobte! Viel Lob

erhielten auch die coolen - von den Beschäftigten im Vorfeld eigens für die

Aufführung selbst gestalteten - T-Shirts. Zu einem weiteren Höhepunkt ging

es mit der traditionellen Maskenprämierung über. Keine leichte Aufgabe für

die Jury, bei der kunterbunten Polonaise unter der Bühne aus den

unterschiedlichen Kostümierungen die originellsten auszuwählen! Das Rennen

machte schließlich "Eskimo" Christina, gefolgt von einer rabenschwarzen

Katze und einem liebreizenden Engel. Die ersten drei Plätze wurden mit

schönen Gewinnen aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik belohnt. Aber

auch alle anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus. Sie durften sich über

Trostpreise freuen.

Zur ausgelassenen Stimmung trugen auch heuer wieder maßgeblich die "Grauen

Wölfe" aus Haig bei, die mit Stimmungshits für Begeisterung sorgten. Bis zu

deutlich vorgerückter Stunde wurde gesungen, geschunkelt und getanzt, dass

es eine wahre Freude war.