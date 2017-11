Senioren hoffen auf junge Mithilfe

Die 14-Jährige Julia Franke ist Mitglied der Seniorengemeinschaft Kronach. Für sechs Euro in der Stunde besucht sie in ihrer Freizeit Senioren und hilft beispielsweise bei der Gartenarbeit oder im Haushalt. Und das aus eigenem Antrieb. Das Geld spiet dabei keine Rolle: "Das Schöne ist, dass man den Leuten mit einfachen Sachen helfen kann und die freuen sich dann auch, wenn man zu Besuch kommt und erzählen einen viele Geschichten."Die Neuntklässlerin zählt zu den wenigen jungen Helfern. Unter den 900 Mitgliedern sind nur 13 Schüler und Studenten. Das stellt den Verein vor große Herausforderungen: Zwar bieten auch viele Senioren ihre Unterstützung an, bei Fahrtdiensten oder körperlich schweren Tätigkeiten ist man aber auf jüngere Mitglieder angewiesen.Mehr zum Selbsthilfe-Konzept der Gemeinschaft und welche Ursachen die Vereinsgründerin für das Ausbleibenden junger Mitglieder sieht, erfahren Sie hier