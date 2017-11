Seit 40 Jahren spielt er die Orgel

von HEIKE SCHÜLEIN

Natürlich ließ Hans Pittroff auch wieder beim Sonntags-Gottesdienst die "Königin der Instrumente" brausen. Wie viele Stunden er in den vergangenen 40 Jahren an dieser, seiner Wirkungsstätte verbracht hat, kann man nicht einmal erahnen. Pfarrer Sven Raube, der zum Ende des Gottesdienstes den Organisten in den Chorraum "zitierte", versuchte es dennoch. Er kam dabei auf vorsichtig geschätzte 5700 Heilige Messen an Werk-, Sonn- und Feiertagen, zuzüglich Taufen, Requien und Hochzeiten.



"Hans Pittroff hat sein Amt nie nur als Dienst oder Aufgabe gesehen, sondern er hat es stets mit ganzem Herzen ausgeübt", würdigte er. Eigentlich habe er sein ganzes Leben diesem Ehrenamt gewidmet und dabei oft persönliche Anlässe hinten angestellt. Dankesworte reichten hierfür nicht aus. Gott möge es ihm vergelten.



Unter großem Applaus und verbunden mit den besten Wünschen überreichte der Pfarrer dem Jubilar die Urkunde der Erzdiözese Bamberg für 40-jährige Tätigkeit an der Orgel, unterzeichnet von Domkapitular Prof. Dr. Peter Wünsche vom Amt für Kirchenmusik.



Erste musikalische Erfahrungen sammelte der Jubilar 1957 beim Eintritt ins musische Deutsche Gymnasium Bamberg, an dem Klavier Pflichtfach war. Sein Schlüsselerlebnis hatte er zwei Jahre später. "Ich belauschte den ehemaligen Domorganisten Peter Biller in der Aula des Gymnasiums bei seinem virtuosen Orgelspiel und sagte staunend: ,Das möchte ich auch können.' Die lapidare Antwort des Meisters war: Wie? Was? Lern erst einmal g'scheit Klavierspielen", erinnert sich Pittroff, der fortan "wie ein Besessener" übte und tatsächlich in Billers Orgelklasse aufgenommen wurde.



Bei seinem Abitur 1964 trug Pittroff die bekannte Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach vor, wofür er vom Prüfungs-Komitee reichlich Applaus erntete. Nach zwei Jahren "Sendepause" bei der Bundeswehr legte er während seines anschließenden Pädagogikstudiums 1968 an der PH Bamberg die C-Kirchenmusikprüfung ab mit der Bemerkung "Gewandtes Literaturspiel".



Ab 1969 erfolgten nach seiner Heirat viele Vertretungen in der Umgebung. 1977 erhielt er - unter dem damaligen Pfarrer Rudolf Klemenz - in der Pfarrei St. Josef nach dem Wegzug der dortigen Organistin eine Festanstellung. 1980 gründete er die Frauenschola, die bis heute wirkt. In den 90er Jahren baute er einen gewaltigen Schülerchor mit in Glanzzeiten über 50 Schülern auf. Unvergesslich sind die Kindermetten und die Mitwirkung bei Konzerten in der Turnhalle.



Seit 2004 spielt Hans Pittroff an der "traumhaften" neuen Metzlerorgel. "Ich bin sehr erleichtert, dass all die vielen Selbstreparaturen an der in die Jahre gekommenen Bittner-Orgel gottlob ein Ende haben", freut er sich. Eine große Genugtuung ist für ihn, dass mit Thomas Greser endlich ein Nachwuchsorganist gefunden wurde.



"Wer rastet, der rostet" - das trifft mit Sicherheit für Hans Pittroff nicht zu, der nahezu täglich auf seiner Heimorgel übt. Auch das Komponieren bescheidener" Musikstücke für die Orgel macht ihm viel Freude. Und seine Zukunftsvision: "Ich möchte spielen, solange es mir die Gesundheit erlaubt und der liebe Gott es will."