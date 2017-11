Sebastian Müller sucht Kontakt zu Kronacher SPD-Ortsvereinen

Keine Namen, keine Entscheidung, alles ist möglich - so schilderte die Lichtenfelser Kreis-SPD, insbesondere ihr Vorsitzender Sebastian Müller, die Situation um eine mögliche Bewerbung um die Landtags- oder Bezirkstagskandidatur. Der Kronacher SPD-Kreisvorsitzende Ralf Pohl rechnet jedoch damit, dass Müller ziemlich sicher mit ihm um die Landtagskandidatur ringen wird, wenn die SPD-Delegierten sich am 25. November in Theisenort zur entscheidenden Sitzung treffen.



Nun ist eine E-Mail aufgetaucht, die dem Kronacher Bewerber Recht zu geben scheint. Müller sucht wegen des Themas "Landtag" den Kontakt zur Basis - auch im Kreis Kronach.



Was es mit diesem Schreiben auf sich hat und wie Sebastian Müller die darin getätigten Aussagen einstuft, erfahren Sie bald bei inFranken.de.