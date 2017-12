Schwungvoll in den Advent

Am Ende sind alle gelöst und froh: "Ihr dürft wieder kommen", versprach Pater Werner Pieper, der als Rektor des Oblatenkosters zugleich Hausherr ist. Im wilden Schneetreiben am Sonntagnachmittag bot seine Klosterkirche ein so wunderschönes wie heimeliges Ambiente für das Adventskonzert des Cäcilia Kammerorchesters. Die Musikerinnen und Musiker von Kronachs ältestem Kulturverein taten ihr Bestes, den Gästen eine schöne musikalische Stunde zu bereiten.



Viktor Neuwert hatte das Kammerorchester im Sommer übernommen und sich nicht lange mit der musikalischen Vergangenheit aufgehalten. Von Anfang setzte er neue Impulse und öffnete das Ensemble für Musikrichtungen jenseits der herkömmlichen Klassik. Die durfte natürlich nicht fehlen, denn die Laienmusiker sind hier immer noch in ihrem Element. Mit zwei Weihnachtsliedern und Leonard Cohens beliebten und daher oft bemühten "Hallelujah" spielten sie sich warm, bevor sie sich mit Verve an den ersten Satz von Mozarts Sinfonie Nr. 25 in g-Moll machten - Allegro von brio! Im Vergleich zu den Aufnahmen von Orchestern mit großen Namen nahm sich das Kronacher Allegro zwar etwas gemütlicher an, aber das Orchester hatte sein Tempo gefunden und damit auch den Kopf frei, die einzelnen Passagen mit Dynamik und Ausdruck zu gestalten.



Als Lohn durfte sich das Orchester danach zurücklehnen, denn es folgte der Auftritt der elfjährigen Emilia Lorenz aus Schmölz. Zusammen mit ihrer Klavierlehrerin, Helena Neuwert, spielte sie die Sonatine Nr. 1 op. 163 von Anton Diabelli zu vier Händen. Eine Stunde übe sie jeden Tag, sagte sie, das hörte man am souveränen Anschlag und es zeigte sich in der Fingerfertigkeit, mit der sie das schwungvolle Stück meisterte.



Mit der Sarabande Partita b-Moll von Johann Sebastian Bach, bearbeitet von Viktor Neuwert, stimmte sich das Orchester auf den zweiten Höhepunkt ein, den 3. Satz aus der Sinfonie Nr. 101, bekannt als "die Uhr" - auch bei der Cäcilia kamen die Einsätze auf den Schlag. Das Ensemble ging das Menuett so beherzt wie spielfreudig an.



Nach dem Klassikprogramm folgte ein wenig amerikanischer Schmelz mit dem Christmas Waltz von Jule Styne, dem unverwüstlichen "White Christmas" in einem schmissigen Orchesterarrangement von J. Nurse plus eigens dazugeschriebenen Stimmen für Klarinette und Flöten von Viktor Neuwert. "All I want for Christmas is my two front teeth" - dieser pfiffige Titel hielt auch musikalisch, was er verspricht. Eine heitere Komposition, humorvoll musikalisch umgesetzt vom Kammerorchester. Vor den beiden Ausgangsliedern zum Mitsingen (Ich steh an deiner Krippe hier und Vom Himme hoch) wurde es noch einmal besinnlich getragen mit der traditionellen irischen Weise "Londonderry Air", als getextetes Lied auch bekannt als "Danny Boy".



Die Stunde ging schnell vorbei, das Orchester hatte sichtlich und hörbar Spaß am Musizieren. Es profitiert deutlich von den Impulsen des neuen Dirigenten und dessen Sorgfalt in Sachen Intonation. In einem halben Jahr steht die Sommerserenade an. Man darf gespannt sein.





Einladung zum offenen Orchesterabend

Am 11. Januar startet die neue Saison mit einem offenen Orchesterabend um 18:30 Uhr in der Sing- und Musikschule in Kronach. Willkommen sind insbesondere Streicher, aber das Orchester freut sich auch über Zuwachs bei den Bläsern (Trompete, Posaune, Oboe, Fagott, Querflöte, Klarinette...). Ob Anfänger, versierte Spieler oder aus der Übung Gekommene - was zählt ist der Spaß am gemeinsamen Musizieren. Weitere Infos bei Werner Olgemöller, Tel. 09261/61883 werktags von 9:00 bis 18:00 Uhr.