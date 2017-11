Schulamtsdirektor Uwe Dörfer verlässt Kronach

Uwe Dörfer wird im kommenden Jahr die fachliche Leitung der Staatlichen Schulämter für den Landkreis und die Stadt Coburg übernehmen. Dies bestätigte Ludwig Unger, Pressesprecher des Staatsministeriums für Bildung, am Dienstagabend auf unsere Anfrage. Dörfer, seit vielen Jahren als Schulamtsdirektor in Kronach tätig, soll zum 1. Januar 2018 seine neue Aufgabe übernehmen.



Die Ausschreibung für seine Nachfolge läuft laut Unger bereits seit Oktober. "Am 17. November ist Bewerbungsschluss", so der Pressesprecher. Eine Neubesetzung der Kronacher Stelle soll schnellstmöglich vorgenommen werden. Das Schulhalbjahr wird hierfür angepeilt.