Schüler verschenken wieder "kleine Auszeiten"

Rosemarie Ruppert und ihr Mann schlenderten über den Kronacher Weihnachtsmarkt, als eine kleine Schülergruppe auf sie zukam. Die Kronacherin war ganz erstaunt, als ein Schüler ihr eine Tüte mit den Worten "wir wollen ihnen etwas schenken" in die Hand drückte.

"Mein Mann und ich dachten am Anfang, dass es sich dabei um eine Spendenaktion handelt", erklärt die Seniorin. Häufig erhalten die Schüler verwunderte Blicke, wenn sie ihre Tüten verschenken.

Die erste Reaktion fällt fast immer gleich aus: "Einfach so?" Ja - einfach so.

"Wir wollten ihnen dann trotzdem etwas geben, aber sie wollten nichts annehmen", sagt Rosemarie Ruppert. Dieses unerwartete Aufeinandertreffen war für das Ehepaar ein "besonders schönes Erlebnis".



Positive Reaktionen

Nicht nur Rosemarie Ruppert war davon "total begeistert". Schon im vergangenen Jahr hat diese Adventsaktion der Realschule I für so viel Freude gesorgt, dass dieses Jahr erneut knapp 100 Tüten gepackt wurden.

So mischten sich die Schüler in zwei Gruppen in Begleitung ihrer beiden Verbindungslehrer unter die Weihnachtsmarkt-Besucher und verteilten in kurzer Zeit alle Präsente an Jung und Alt. Auch in diesem Jahr haben die Schüler durchweg positive Rückmeldung von den Beschenkten erhalten.

Die Reaktionen machen zum einen deutlich, wie selten solche selbstlosen Gesten geworden sind. Zum anderen zeigen sie aber auch, wie einfach es ist, seinen Mitmenschen mit einer Kleinigkeit eine Freude zu bereiten. Das war auch der Gedanke, der hinter der Schulaktion steckt: Den Menschen in der hektischen Vorweihnachtszeit eine kleine Auszeit gönnen. Denn oft fehlt beim ganzen Einkaufs- und Planungsstress die Zeit für die weihnachtliche Besinnlichkeit.



Anleitung zum Entspannen

"Doch was steckt nun in der Tüte?", fragte sich Familie Ruppert auf dem Nachhauseweg. "Auf der Tüte stand ,frohe Weihnachten‘, aber wir wussten nicht, was drin war." Neugierig öffneten die Beschenkten zu Hause das Präsent.

Anstelle von Plätzchen, Mandarinen oder Nüssen, wie man vielleicht erwartet, haben die Schüler ein Teelicht, etwas Schokolade, einen Teebeutel und eine Weihnachtsgeschichte eingepackt.

Damit die "kleine Auszeit" auch gelingt, gibt es zudem eine kurze Anleitung: Das Licht anzünden, anschließend den Tee und die Schokolade genießen und dabei die Weihnachtsgeschichte lesen. Und als letzter und wichtigster Schritt: entspannen.