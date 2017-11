Schüler trauen sich in Kronach an Tabu-Themen heran

Angela Stobrawe greift zu einem kleinen, roten Kunststoffring. Es handelt sich dabei um einen hormonhaltigen Vaginalring, der Östrogen und Gestagen enthält. "Der Ring wird in die Scheide eingeführt. Die Hormone gelangen in den Blutkreislauf und verhindern den Eisprung und damit eine Schwangerschaft", erklärt die Mitarbeiterin der staatlich anerkannten Schwangerenberatung am

Landratsamt Kronach.



Um sie herum haben es sich einige Mädchen der achten Jahrgangsstufe der Mittelschule Windheim bequem gemacht. Was ist, wenn der Vaginalring herausrutscht? Bekommt man ihn verschrieben? oder Wie sicher ist der Ring? Angela Stobrawe und ihre Kollegin Christine Wich freuen sich über das offensichtliche Interesse der Schüler. Sie stellen noch weitere Verhütungsmittel vor und beantworten alle auftretenden Fragen - und das sind jede Menge.





Jährliches Projekt

Die Sex- und Aids-Projektwoche findet in Kronach Jahr für Jahr statt, dieses Mal im katholischen Pfarrzentrum. Die Initiatoren, der "Struwwelpeter", die Schwangerenberatung sowie die Präventionsfachstelle am Landratsamt Kronach und das Jugendamt der Erzdiözese Bamberg, ermöglichen es damit den achten Jahrgangsstufen verschiedener Schulen, einen Vor- beziehungsweise Nachmittag rund um das Thema "Sexualität sowie Erkrankungen im Bereich HIV" zu sprechen. Das Kooperationsprojekt gibt es schon rund 20 Jahre.



Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, so hoch, dass die Präventionswoche auch heuer um einen Tag auf nunmehr sechs Schultage verlängert wurde. "Wir hätten noch mehr Veranstaltungen anbieten können, weil das Interesse so groß war", freut sich Stobrawe. Das Angebot wende sich an die achten Klassen, da in diesem Alter Liebe und Sexualität anfingen, eine Rolle zu spielen.





Hohe Dunkelziffer

Es sei noch immer ein wichtiges Thema, sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Vor Aids

beispielsweise könne man sich sehr gut schützen - wenn man wisse, wie. Deshalb sei Aufklärung nach wie vor immens wichtig. "In Deutschland gibt es aktuell 88 000 mit dem HIV-Virus Infizierte, davon in Bayern rund 12 000 - und das sind nur die Getesteten. Die Dunkelziffer ist weitaus höher", weiß Bildungsreferent Andy Fischer. Im Vergleich zum Vorjahr seien 3200 Neu-Infizierte dazugekommen. Die HIV- beziehungsweise Aids-Prävention habe daher nichts von ihrer Notwendigkeit verloren. Ziel der Projektwoche sei es, den jungen Leuten spielerisch die Themen

näherzubringen, biologische Grundlagen zu vermitteln und Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen.



Wie dieser Schutz aussehen kann, erfuhren die Jugendlichen in Kleingruppen - getrennt nach Jungs und Mädchen. Dabei redeten sie auch locker über Tabu-Themen.



"Stammgast" der Sex- und Aids-Projektwoche ist die Mittelschule Windheim. "In diesem Alter hat man viele Fragen, für die leider im Unterricht nicht so viel Raum bleibt", weiß Konrektorin Sabine Söllner. Die Projektwoche sei daher eine gute Ergänzung. Zudem sei es etwas anderes, ob die Infos vom Lehrer kommen oder von außen von einer neutralen Person an einem neutralen Ort. "Wir nehmen uns gerne hierfür einen ganzen Vormittag Zeit", meint sie.



Die Jugendlichen nahmen, wie sie selbst feststellten, viel von der Projektwoche mit. Sie sei sehr informativ und interessant gestaltet. Auch der Spaß komme nicht zu kurz. "Es war eine gute Mischung aus Information und Spielerischem", so der allgemeine Tenor.





Projekt soll fortgeführt werden

Organisation Verantwortlich für die Durchführung zeichneten der "Struwwelpeter" mit seinem Leiter Samuel Rauch, Kristina Fritz und Domenic Dünzl, die Schwangerenberatung mit Angela Stobrawe und Christine Wich, die Präventionsstelle mit Nadine Förtsch und Hedwig Krutsch sowie Bildungsreferent Andy Fischer vom EJA. Das Projekt soll auch in den kommenden Jahren aufrecht erhalten werden.



Welt-Aids-Tag Am 1. Dezember ist der Welt-Aids-Tag, an dem seit fast 30 Jahren der Kampf gegen HIV im Mittelpunkt steht.