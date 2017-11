Schmölzer Schloss wechselt den Besitzer

Das im Jahr 1194 errichtete Schloss, welches Stammsitz der Linie Redwitz-Schmölz gewesen ist, war schon im Besitz der Freiherren von Egloffstein, gelangte im Jahr 1972 in den Besitz der Eigentümerfamilie von Mansbach und wurde jetzt nach monatelangen Verhandlungen verkauft.



Das Bamberger Maklerunternehmen "Sebök & Sebök Immobilien "wurde mit der Verkaufsabwicklung beauftragt und konnte nach langen Verhandlungen den Kauf schließlich zum erfolgreichen Abschluss bringen. Der neue Eigentümer stammt aus dem Netzwerk der Immobilienmakler Johann und Stefan Sebök, die ursprünglich aus der Kunst- , Auktions- und Juwelierbranche kommen.





Neuer Eigentümer aus Frankfurt



Der neue Eigentümer kommt aus der Nähe von Frankfurt. Er will das Schloss weiter renovieren und hat den Anspruch, das Anwesen mit verschiedensten Veranstaltungen noch bekannter zu machen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das mit 26 Zimmern ausgestattete Schloss hat 750 Quadratmeter Wohnfläche, einen gepflegten Barock-Schlossgarten und erstreckt sich auf ein Anwesen von etwa 1.400 Quadratmetern. "Wir freuen uns sehr, dass wir den Verkauf noch in diesem Jahr erfolgreich abschließen konnten", so Stefan Sebök.