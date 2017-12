Schmölzer Gotteshaus wird zur Oase inmitten des Trubels

Für pure Gänsehaut war schon am Anfang eines musikalischen Höhepunkts im Landkreis Kronach gesorgt. Das Weihnachtslied "On this day earth shall ring" erklang beim sehr gut besuchten Adventskonzert des Schüler- und Jugendorchesters Küps in der Pfarrkirche St. Laurentius in Schmölz. Das Stück ist ein rundum optimistisches Werk. Die festliche Hymne aus der Feder von Gustav Holst klingt wie in Töne gesetzte Gefühle: Freude, Hoffnung und Frieden.



Der gut gewählte Beginn war jedoch nur eine Station einer herrlichen Reise, auf der die jungen Musiker mit ihrer herzerfrischend lebendigen Musik das Gotteshaus in eine Oase inmitten des Weihnachtstrubels verwandelten. Unter Leitung von Johannes Piontek harmonierten die Instrumente prächtig. Sie fügten sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Es war Musik wie aus einem

Guss. Sie war kurzweilig, beschwingt, stimmungsvoll - und all das auf erstaunlich hohem Niveau. Eben so, wie man es von diesen Musikern gewohnt ist.





Talent unter Beweis gestellt

Es war eine große Freude, den Nachwuchskünstlern bei ihrem bunten Melodienstrauß zuzuhören. Immer wieder faszinierend ist ihre Leichtigkeit, mit der sie, wie selbstverständlich, die Begeisterung für die Musik überspringen lassen. Von Mozarts "The young Amadeus", Puccinis "Nessun Dorma" und Händels "Tochter Zion" bis hin zum wohl berühmtesten aller Rentiere, dem rotnasigen Rudolph, und dem unverwüstlichen Klassiker "Mary's Boy Child" war alles im Programm.



Weiter zum Klingen kamen der Choral "Einem Freund" von Fabian Metz, das Musikgedicht "El Caracol Mifasol" mit den gesungenen Tonsilben Mi, Fa und Sol sowie James Barnes´ klangvolle Liebeserklärung "Yorkshire Ballad" an das nordenglische Yorkshire. Mit ihrer betörenden, leichtfüßigen und schwebenden Orchestermusik hatten die Nachwuchstalente einmal mehr die Möglichkeit, ihr bereits beeindruckend großes musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Das taten sie auf eine höchst lebendige und schwungvolle Weise.





Alle stimmen bei "Tochter Zion" ein.

Der krönende Abschluss des Konzerts war das gemeinsam mit allen Besuchern angestimmte "Tochter Zion". Zwischen den Stücken hatte Anna Piontek die besinnlichen Weihnachtsgeschichten "Die kleine weiße Kerze" sowie "Raus aus meiner Krippe" vorgelesen.



Mit langem Beifall und stehenden Ovationen bedankten sich die Anwesenden für die zauberhafte Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Diese hatte einmal mehr den Status der Musikschule Küps als Talentschmiede und unermüdlichen Motor des Musiklebens in der Region belegt.



Wie glücklich darf sich doch unser Landkreis schätzen, über solch talentierte junge Leute zu verfügen sowie Verantwortliche, die sich das ganze Jahr über um deren Ausbildung kümmern. So sah es auch Pfarrer Gerald Munzert, der eingangs alle Besucher willkommen geheißen hatte. Sein Dank galt den Mitwirkenden für deren Bereitschaft, ihre musikalischen Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Dies stelle für alle Zuhörer eine große Freude dar.