Schlägerei in Kronach

In der Spitalstraße in Kronach ist es am Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 20-Jähriger geriet laut Polizei mit einem 21-Jährigem und 19-jährigem Brüderpaar in Streit. Dabei flogen die Fäuste.



Der 20-jährige trug ein geschwollenes linkes Auge davon. Die beiden Raufbolde konnten wenig später im Stadtgebiet von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Beide waren merklich alkoholisiert.