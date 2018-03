Rosenberg Festspiele: Don Camillo nimmt Kurs auf Kronach

Die ideale Besetzung





Gestraffter Spielplan







Alles rund um die Rosenberg Festspiele 2018



Schauspieler

Regie

Shuttleservice

Aufgeheizte Stimmung, rebellische Gemüter und tragikomische Verwicklungen - willkommen im italienischen Bassa, wo sich Don Camillo und Peppone einen erbitterten Glaubenskampf liefern. Auch wenn bis zum Probenauftakt am 6. Mai noch einige Wochen vergehen, muss es Stefan Haufe, dem künstlerischen Leiter der Rosenberg-Festspiele, bei diesen Szenarien nur so in den Fingern jucken.Gemeinsam mit Kerstin Löw, Leiterin des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs der Stadt Kronach und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) stellte Haufe gestern den Spielplan und das Ensemble für die diesjährigen Festspiele vor.Mit der Auswahl der acht Schauspielerinnen und Schauspieler, darunter ebenso bekannte Gesichter wie Neuzugänge, ist auch in diesem Jahr wieder eine intensive Phase zu Ende gegangen. "Wir sind sehr auf eine ideale Zusammenstellung des Ensembles bedacht", erklärt Kerstin Löw, "und Stefan Haufe ist immer sehr bemüht, typgenau zu besetzen." Da die Künstler nicht nur in eine Rolle schlüpfen, sondern gleich in mehreren Stücken auftreten, sei das eine große Herausforderung.Mit "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit" und dem eingangs beschriebenen "Don Camillo und Peppone" stehen 2018 zwei Komödien und mit Preußlers "Der Räuber Hotzenplotz" ein Klassiker der Kinderliteratur auf dem Programm. Während Haufe den italienischen Glaubenskampf inszenieren wird, haben sich die Organisatoren für das Kinderstück Stephanie Kuhlmann und für die Taten des Figaros Alexander Grünwald in den Regiestuhl geholt. "Wir sind mit unserem kleinen aber feinen Stab in diesem Jahr wieder hervorragend aufgestellt", sagt Haufe über sein "musiktheaterlastiges Team".Gemeinsam müssen sie sich in diesem Jahr einer besonderen Herausforderung stellen. Durch den Beginn der Sanierungsarbeiten rund um die Festung im August, erwartet die Theatermacher ein straffer Zeitplan. Die Saison auf der Freilichtbühne startet zwei Wochen früher als gewohnt - wegen "Kronach leuchtet" kann man allerdings nur eine Woche früher mit den Proben beginnen.Neben einigen WM-bedingten Feinjustierungen im Spielplan - die Galapremieren sollten nicht mit den Halbfinal-Terminen kollidieren - gibt es ein verändertes zeitliches Angebot. Mit "Don Camillo und Peppone" wird erstmals ein Abendstück an zwei Sonntagen jeweils um 14.30 und um 18.00 Uhr aufgeführt. "Wir wollen damit neue Besuchergruppen erreichen", sagt Haufe und spricht davon, "vorsichtig zu expandieren".Vor allem wolle man sich, da sind sich Löw und Haufe einig, mit dem Festspielen weiterentwickeln. Der hohe Qualitätsanspruch - an das Team und an sich selbst - spiegelt sich im Gespräch mit den beiden wider. Nachdem man im letzten Jahr unter Leitung von Michael Haufe das Bühnenbild als eigenständige Abteilung etabliert hat, soll in diesem Jahr die Tontechnik auf ein neues Level gehoben werden. Die Professionalisierung, so Löw, sei ein wichtige Grundlage dafür, sich weiter zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Durch Kooperationen mit anderen Freilichttheatern wolle man langfristig zur festen Instanz in der nationalen Szene werden. "Wir wollen uns irgendwann als kleine Schwester der Luisenburg-Festspiele etablieren."Man setze aber ebenso auf Beständigkeit, zum Beispiel mit wiederkehrenden Elementen im Bühnenbild oder der altbewährten Tradition, dass Kronacher als Statisten und Schauspieler mitwirken. Gekrönt werden soll die Saison mit einem weiteren Novum: ein Abschiedsabend unter dem Titel "Da Capo". Das kleine Theaterfest mit Überraschungsprogramm soll allen Mitwirkenden die Gelegenheit geben, gemeinsam auf einen weiteren gelungen Sommer zurückzublicken.Daniela Ilian, Lutz Leyh, Jürgen Malcher, Stefanie Masnik, Klaus Meile, Gregor Nöllen, Tom Ohnerast, Dennis Pfuhl und Susanne Rösch.Stefan Haufe führt für die Komödie "Don Camillo und Peppone", Alexander Grünwald für "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit" und Stephanie Kuhlmann für "Der Räuber Hotzenplotz". Den gesamten Spielplan finden sie unter www.rosenbergfestspiele.de Erstmals soll in diesem Jahr ein Shuttleservice für die Festivalbesucher angeboten werden. Gegen ein kleines Entgelt bringt der Bus die Zuschauer von Kaulanger und Marktplatz bis zum Fuße der Festung.