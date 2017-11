Rewe bleibt 2018 in Kronach an gewohnter Stelle - aber danach?

Der Kronacher Rewe-Markt sollte eigentlich von der Industriestraße nach Ruppen umziehen. Da sich diese Pläne bislang nicht realisieren ließen, ist die Zukunft von Rewe in der Kreisstadt seit Monaten ein Rätsel. Auf unsere Anfrage nach dem 2018 auslaufenden Pachtvertrag für das aktuelle Marktgebäude in der Industriestraße nahm der Konzern nun kurz Stellung.



Über die Rewe-Pressesprecherin für die Region Süd, Ursula Egger, ließ der für den Bereich Expansion zuständige Josef Hassler mitteilen, dass der Mietvertrag für den Kronacher Rewe-Markt um ein Jahr verlängert wurde. Unklar ist die Zukunft darüber hinaus. "Falls sich bis Ende 2018 kein neuer Standort in Kronach ergibt, werden wir den Markt leider schließen müssen", schreibt die Pressesprecherin auf unsere Anfrage.