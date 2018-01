Rechtsstreit um Kronacher "Schützenhaus": Einigung vor Gericht

Im Rechtsstreit um den Betrieb der Gaststätte "Schützenhaus" in Kronach hat sich eine Klärung ergeben. Ein Anlieger hatte sich vor allem über sehr laute, diskothekenähnliche Veranstaltungen, die bis in die frühen Morgenstunden gedauert hatten, beschwert.



Am Donnerstag wurde vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth eine Lösung gefunden. Demnach wird unter anderem die Zahl der störenden Veranstaltungen eingeschränkt. Das Landratsamt soll die Einhaltung der Vorgaben überwachen.



Den ausführlichen Bericht zur Gerichtsverhandlung und das vollständige Urteil lesen Sie in Kürze auf inFranken.de.