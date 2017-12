Realschule I Kronach ist mit ihrem Angebot wieder spitze

Zum zweiten Mal in vier Jahren konnte die Maximilian-von-Welsch-Schule eine Auszeichnung für ihre außerschulischen Aktivitäten in Empfang nehmen. Die vielfältigen Möglichkeiten für die Schüler, sich neben dem Unterricht zu engagieren, wurden bei der Überreichung der Urkunde am Montagvormittag vom Ministerialbeauftragten Johannes Koller gelobt. In dieser Hinsicht steht die Kronacher Schule an der Spitze der oberfränkischen Realschulen.Ein Mosaikstein dieses Angebots ist die Schülerzeitung. Deren Redaktionsteam freute sich über einen zusätzlichen Sachpreis für die geleistete Arbeit.Näheres zu den Ehrungen erfahren Sie hier