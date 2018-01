Priesteranwärter im Interview: "Für mich war es Gott"

"Ich konnte es nicht erklären, aber für mich war es Gott", sagt Markus Grasser überzeugt. Er spricht über eine Zeit in seinem Leben, in der er die Anwesenheit von Gott ganz deutlich gespürt hat. Mit 18 hat er seinen Großvater verloren. In dieser schwierigen Zeit hat ihm sein Glaube geholfen. Er habe den Opa loslassen können, sagt er heute, denn er sei sich sicher gewesen: "Er fällt nicht tiefer wie in Gottes Hand."Über zehn Jahre später geht Markus Grasser mit sicheren Schritten den Weg zum Priester. Noch in diesem Jahr soll er zum Diakon geweiht werden, im Juni 2019 folgt dann der Moment, auf den er seit Jahren hinarbeitet: die Priesterweihe. Im Gespräch mit inFranken.de spricht der junge Mann über seinen Werdegang und seinen Traumberuf, aber auch von Momenten, in denen er sich fragt: "Kann ich da wirklich noch mitgehen?"