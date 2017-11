Praxis wird rechtzeitig fertig

Die Bauarbeiten der neuen Hautarztpraxis im Kulturzentrum Frankenwald gehen stetig voran. Der Trockenbau ist fertig, bald wird der Boden verlegt und die Wände gestrichen. Der Zeitdruck ist hoch. "Es ist knapp, aber wir liegen im Zeitplan", beteuert Bürgermeister Jens Korn.Die Hautarztpraxis ist nicht in der kommunalen Landarztpraxis Stutz & Voit integriert, sondern eigenständig im Kulturzentrum angesiedelt. Auf etwa 80 Quadratmeter wird unter anderem ein Labor, ein Sprechzimmer und angrenzend ein OP-Raum eingerichtet, in dem kleinere Behandlungen wie das Entfernen von Muttermalen durchgeführt werden.Die ersten Termine wird die Dermatologin Anca Pincotan bereits vor Eröffnung entgegennehmen: "In den letzten Dezemberwochen will ich schon telefonisch für die Patienten erreichbar sein."Mehr zu den Bauarbeiten und welche Bedeutung die Praxis für die Bürger und das geplante Gesundheitszentrum hat, lesen Sie auf infranken.de