Landkreis Kronach: Vermutlich bewaffneter Mann sorgt für Polizeieinsatz

Ein vermutlich bewaffneter Mann sorgt seit Mittwochmittag für Aufregung in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach).Gerüchte um einen SEK-Einsatz wollte Anne Höfer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken, nicht bestätigen. Sie spricht von einem "größeren Polizeieinsatz" wegen einer Person in einem Wohnhaus. "Die Kollegen stehen in Kontakt und klären das gerade ab."Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe allerdings nicht, betonte Höfer.