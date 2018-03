Polizei ermittelt 26-jährigen Einbrecher

Nachdem er in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in Kronach eingebrochen war und einen Tresor mit Bargeld entwendet hatte, gelang es Coburger Kriminalbeamten in enger Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Kronach einen 26-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging gegen den Mann aus dem Landkreis Kronach Untersuchungshaftbefehl.



Zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagfrüh, gegen 5 Uhr, verschaffte sich der zunächst Unbekannte über ein zertrümmertes Fenster Zugang zu dem Restaurant im Hammermühlweg, terilte die Polizei zu dem Fall mit. Aus dem Gastraum entwendete der Einbrecher anschließend einen kleinen Tresor mit einigen tausend Euro Bargeld, bevor er unerkannt entkam. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die weiteren Ermittlungen übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst aus Coburg.



Erfolgreiche Spurensicherung

In Zusammenarbeit mit Kronacher Polizisten erlangten die Kriminalbeamten Hinweise auf den 26-Jährigen, dem sie auch einige am Tatort gesicherte Spuren zuordnen konnten.

Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten. Konfrontiert mit der erdrückenden Beweislast räumte der Tatverdächtige den Einbruch ein und führte die Polizisten zu dem gestohlenen Tresor. Ihm war es noch nicht gelungen, den massiven Stahlbehälter aufzubrechen.



Die Polizeibeamten stellten den Tresor samt Inhalt sicher und prüfen nun, ob der 26-Jährige auch noch für weitere Taten verantwortlich ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging gegen den Beschuldigten am Sonntag Untersuchungshaftbefehl. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.