Orgelspiel als eigener Gottesdienst

Die katholische Pfarrei Buchbach mit der Filialkirche Tettau verabschiedete den langjährigen Organisten Leo Fröba nach 55 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Im Gottesdienst dankten viele Rats- und Gremienvertreter sowie Pfarrer Cyriac Chittukalam Fröba für seinen Dienst für die Gläubigen in der Rennsteigregion.



Pfarrer Chittukalam erinnerte daran, wie er vor drei Jahren als neuer Pfarrer von Buchbach Fröba als Organist kennengelernt habe. Fröba bezeichnete er als gläubigen Mann, der das Orgelspiel nicht nur als Spaß oder Verpflichtung ansah, sondern es als eigenen Gottesdienst vor dem Herrn feierte.



55 Jahre lang spielte Fröba in den verschiedenen Kirchen des oberen Frankenwaldes, half aus, wann immer es ging. Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen oder Gottesdienste seien ohne Orgelspiel leer. Das Orgelspiel lasse das Volk Gottes lebendig, ja mit Orgel und Gesang doppelt lebendig werden, die Liturgie der Kirche erstrahlen und den Gläubigen Freude und Kraft zuströmen, so der Pfarrer. Wer singe, bete doppelt. Leo Fröba habe sich mit dem gottgegebenen Talent den Respekt aller Geistlichen in der Rennsteigregion erworben. Chittukalam überreichte dem scheidenden Organisten die Dankesurkunde von Bischof Ludwig Schick.



Talent und Fleiß

Kirchenpflegerin Margit Rebhan resümierte, dass Leo Fröba einer musikalischen Familie mit zehn Geschwistern entstamme, von denen drei als Organisten tätig wurden. Fröba habe sich ohne Orgelunterricht selbst sein Können angeeignet und durch Fleiß und Übung dieses Können ausgebaut. Als Organist war er oft der 15. Nothelfer mancher Pfarreien. Stolz können man in Buchbach sein, dass man nie ohne musikalische Umrahmung beim Gottesdienst auskommen musste. Sie sah es als Ehre und Pflicht an, im Namen von Kirchenverwaltung und Kirchenstiftung Dank und "Vergelt´s Gott" zu sagen und überreichte ein Weinpräsent.



Benjamin Baier, erster Nachfolger der Organistenfamilie Fröba, stellte fest, dass Leo Fröba und seine Schwester Friedel - sie hatte sich bereits aus dem Dienst zurückgezogen - sechzig Jahre lang die Kirchen mit Klang erfüllt haben. Für ihn war es als kleiner Junge ein ganz besonderes Erlebnis, bei Friedel und Leo - als die Orgelbank noch in der Kirche unten stand - mit auf der Orgelbank zu sitzen und dem Orgelspiel der beiden zuschauen zu dürfen. Mit Engelsgeduld hätten sich beide um den Nachwuchs gekümmert.



Die Buchbacher Pfarrgemeinderatsvorsitzende Kerstin Grüdl bedankte sich für 55 Jahre Kirchendienst und wünschte Fröba "Gottes Schutz und Segen auf all Deinen Wegen!" Für die Filialkirche Christkönig Tettau dankte Karl Rothlauf dem "Cheforganisten" für sein Vorbild und sein Pflichtbewusstsein. Für den Pfarrgemeinde- und Kirchenrat Tettau überreichte er als Dankeszeichen einen Gutschein.