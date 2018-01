Landkreis Kronach: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am späten Donnerstagabend im Küpser Ortsteil Theisenort (Lkr. Kronach) zwei Personen schwer verletzt worden.



Kurz nach 20 Uhr wollte die Fahrerin eines BMW von Schmölz aus kommend auf die Staatsstraße 2200 in Richtung Kronach abbiegen. Zur gleichen Zeit war der Fahrer eines Golfs auf der Bundesstraße in Richtung Schneckenlohe unterwegs. Im Bereich der Kreuzung in Theisenort, etwa in Höhe der Fußballplätze, kam es dann zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos.



Von der Straße geschleudert

Dabei wurde der Golf von der Straße geschleudert und kam erst nach etwa 50 Metern auf einer angrenzenden tiefer gelegenen Wiese zum Stehen. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen, mit denen sie in die Kronacher Frankenwaldklinik gebracht wurden. In Lebensgefahr befänden sie sich jedoch glücklicherweise nicht.



Die Polizei geht bei beiden Fahrzeugen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Die Staatsstraße musste aufgrund der Bergungsabreiten bis ca. 22 Uhr komplett gesperrt werden.



Vor Ort waren neben der Polizei 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Tüschnitz, Schmölz, Küps und Johannisthal sowie zwölf Helfer des BRK, davon zwei Notärzte.