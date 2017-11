Oberfranken: Unbekannter verletzt Pony im Stall - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, in der Zeit von ca. 05:00 Uhr bis ca. 08:25 Uhr, wurde auf einem Reiterhof im oberfränkischen Stockheim (Lkr. Kronach) im Bergmannsweg ein Pony verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Kronach mit.Das Pony, welches sich zur Tatzeit im Stall aufhielt, hat eine vorsätzlich zugefügte Schnittwunde im Bereich des Halses und musste tierärztlich behandelt werden. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Kronach, unter Tel.: 09261/503-0, entgegen.