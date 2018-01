Oberfranken: Unbekannter legt Köder mit Glasscherben aus - Hund verletzt

Ein unbekannter Täter hat in Steinbach am Wald auf einem Feld gegenüber des Tennisplatzes (Gemeindegasse) eine Art Fettball, gespickt mit etwa 5 mm großen grünen Glasscherben, ausgelegt. Ein Hund hat einen Teil bereits gefressen und musste in tierärztliche Behandlung gegeben werden.Da es sich hierbei um einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz handelt, wurden seitens der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter der Nummer 09263/97502-0 in Verbindung zu setzen