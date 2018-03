Oberfranken: Unbekannter Autofahrer kracht in Leitplanke und fährt davon

Ein bislang unbekannter Fahrer krachte laut Polizeibericht bei seinem Weg von der Staatsstraße vom Kreisel Nordhalben in Richtung Schwimmbad, in eine Leitplane. Der Aufprall war so stark, dass dabei Teile des VW Passats liegen blieben.Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro an der Leitplanke. Die Polizei Ludwigsstadt bittet bei Hinweisen zum Fahrer oder Augenzeugen des Unfalls, sich zu melden.