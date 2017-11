Oberfranken: Fußgänger prallt mit Auto zusammen und stirbt - Autofahrer flüchtet

Tödliche Verletzungen zog sich am Sonntagabend ein 77-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug im Ortsteil Nurn (Lkr. Kronach) zu. Die Polizei Kronach fahndet nach dem Fahrer des flüchtigen Autos. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der derzeit noch Unbekannte mit seinem Fahrzeug kurz vor 17.30 Uhr von Tschirn kommend die Ortsdurchfahrt von Nurn in Richtung Steinwiesen. In der Ortschaft kam es zu einem Zusammenstoß mit dem auf der Fahrbahn befindlichen 77-jährigen Fußgänger. Der Autofahrer fuhr weiter und ließ den angefahrenen Mann zurück. Bei diesem waren alle Reanimationsversuche des Notarztes vergebens und er verstarb noch an der Unfallstelle.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Mercedes, Typ: A-Klasse, aus dem Zulassungsbereich Kronach (KC) handeln. In der Buchstabenkombination soll sich ein "A" befinden. Eventuell ist es im Frontbereich beschädigt.



Die Polizei Kronach sucht nach dem flüchtigen Autofahrer und bittet Personen, die ein solches Fahrzeug kennen, oder sonst Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09261/503-0 zu melden.