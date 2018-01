Oberfranken: Frontalzusammenstoß mit Lkw - Mutter und zwei Kinder teils schwer verletzt

Nach einer ersten Meldung der Polizei gab es am Mittwochnachmittag einen schweren Unfall auf der B303 zwischen Marktrodach und Rugendorf, bei dem mehrere Personen teils schwer verletzt wurden.Aus noch ungeklärter Ursache ist laut Polizei ein Lkw auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Im Auto war wohl eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern unterwegs. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Eines der beiden Kinder, gerade einmal ein halbes Jahr alt, wurde so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie die Polizei telefonisch bestätigte.Die Polizei ist aktuell noch vor Ort - alle weiteren Informationen lesen Sie an dieser Stelle.