Landkreis Kronach: Frontalcrash mit Lkw - Baby (6 Monate) stirbt an Verletzungen

Unfall im Landkreis Kronach: Am Mittwochnachmittag ( 3. Januar 2018) erlitt ein erst sechs Monate alter Säugling schwerste Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B303. Leider starb das Mädchen im Laufe der Nacht in einem Klinikum.



Gegen 16 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer aus Tschechien mit seinem Sattelzug die Bundesstraße von Seibelsdorf kommend Richtung Rugendorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Citroen einer 29-jährigen Fahrerin frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in den Straßengraben.



Auf der Rückbank des Citroens saßen die Kinder der Fahrerin, ein sechs Monate altes Mädchen und deren zwei Jahre alter Bruder, gesichert in Kindersitzen. Das Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Kinderklinik Erlangen geflogen werden. Dort erlag es im Laufe der Nacht seinen schweren Verletzungen.



Sachverständiger untersucht Unfallhergang



Alle weiteren Beteiligten, die mit Rettungsdiensten in umliegende Kliniken verbracht wurden, zogen sich lediglich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro am Citroen und 80.000 Euro am Sattelzug.



Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die Unfallstelle für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Dazu waren die umliegenden Feuerwehren und auch das Technische Hilfswerk vor Ort. Zur näheren Untersuchung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Coburg einen Sachverständigen.